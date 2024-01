Máximo Pacheco defiende acuerdo con SQM versus licitación y explica por qué no se informó a pueblos atacameños

31 MAYO 2023 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CODELCO, MAXIMO PACHECO Y LA MINISTRA DE MINERIA, MARCELA HERNANDO, DURANTE LA CEREMONIA DE CIERRE DE FUNDICION DIVISION VENTANAS. FOTO: DEDVI MISSENE

El presidente de Codelco tuvo una mejor acogida en la Cámara de Diputados que en el Senado. Sobre la relación con los pueblos atacameños, que desde el martes bloquean los accesos al yacimiento, Pacheco dijo que no podían informarles antes porque era información privilegiada y reveló que la CMF consultó a la firma quienes tuvieron acceso a información. “Mi mayor medida de éxito de esto es que esto lo hagamos de la mano con los pueblos atacameños, porque si no, no funciona”, prometió.