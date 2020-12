Autoridades esperan que salgan 400 mil vehículos por fin de semana con interferiado

400 mil vehículos se espera que salgan de la Región Metropolitana con motivo del fin de semana con interferiado que se dará a partir de mañana. Esto, debido al feriado religioso del martes 8 de diciembre.

Es por esto que Carabineros ha desplegado servicios de tránsito en las diversas carreteras del país. Hasta esta tarde, 28 mil vehículos habían salido de la capital.

“Se espera que más de 400 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana en este fin de semana largo. Eso es una cantidad enorme de vehículos. El fin de semana largo anterior fue prácticamente un tercio de esto. Se esperan atochamientos en todas las autopistas, en particular en aquellas que están en obras como la Ruta 78 o la Autopista del Sol”, advirtió el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.

En ese sentido dijo que el horario peak, tanto en la ida como en el regreso, se dará ente las 18.00 y las 22.00. “A esa hora hay garantía de que se van a encontrar con congestión de altas proporciones”. Es por esto que hizo un llamado a planificar los viajes. “Dentro de hoy viernes salgan lo más temprano posible o si no, si es que se pueden ir mañana sábado”.

“Lo mismo el martes al regreso, se van a encontrar con altos atochamientos, no obstante se han tomado las medidas de rigor”, añadió Leturia.

Por su parte, la general Marcela González Casas-Cordero, Jefa de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, sostuvo que se espera que 130 mil personas salgan por los diversos terminales de la capital.

Además, hizo un llamado “a que si no tiene que viajar o no es tan necesario no lo haga, puesto que seguimos con medidas sanitarias que tenemos que cumplir y seguimos en pandemia, y tenemos que poner todos de nuestra parte”.

Además, la uniformada señaló que este año a la fecha han muerto más de 1.300 personas en accidentes de tránsito, donde los motivos han sido la alta velocidad, el manejo con bajo la influencia del alcohol o drogas y no estar atentos a las condiciones de tránsito.