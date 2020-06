Ayudas para recintos de salud, apoyos económicos para familias y cooperaciones de alimentos: debuta Entre Todos de La Tercera

Producto de la crisis por la pandemia del coronavirus, miles de familias en nuestro país necesitan ayuda. Es en este contexto donde nace un nuevo espacio en este diario.

Entre Todos es un nuevo contenido de La Tercera destinado a generar un punto de encuentro entre nuestros lectores. Queremos ser un enlace entre quienes impulsan iniciativas y quienes buscan ayudar en estos tiempos de pandemia.

Partimos Entre Todos con estas 14 iniciativas.

1.- Smartphones para que niños hospitalizados puedan comunicarse con sus familias

María Consuelo Puentes y José Campos son cirujanos pediatras y neonatales miembros de la directiva de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica. Ambos encabezan una campaña solidaria para conseguir smartphones para poder comunicar niños hospitalizados con sus papás. Necesitan ayuda para conseguir teléfonos móviles con cargador y tarjetas de celular (la mayoría de los hospitales no tienen red wifi estable). Sus respectivos WhatsApps son: +56 998732087 (Consuelo) o +56 932344313 (José).

2.- Ayuda para armar escudos faciales

Se solicita ayuda para fabricar escudos faciales para el personal de salud del Hospital Sótero del Río. Se entregan los materiales (cada caja trae para hacer 40 escudos faciales) y un tutorial. Cuando estén listos, se retiran. Es muy sencillo. Contacto: Paula +56 9 76156653

Imagen referencial.

3.- Confeccionar mascarillas

Se pide ayuda para confeccionar mascarillas para hospitales, cárceles, residencias de adulto mayor. Contactar a Marcela Ruiz-Tagle para tener más instrucciones. Marcela Ruiz-Tagle +56 9 82297934

4.- Escribir cartas para personas hospitalizadas

Escribir una carta a personas hospitalizadas. Para más información escribir a los siguientes correos. teescriboporque@gmail.com y contactofamiliarhph@gmail.com

5.- Niños de Coaniquem

Colecta 2020 para niños con quemaduras de Coaniquem. Del 1 al 7 de junio. Para realizar una donación ingresa a desafiocoaniquem.cl. Para más información, escribir a colecta2020@coaniquem.org

6.- Reforzamientos académicos on line para niños vulnerables

Un proyecto llamado Conectado Aprendo busca entregar apoyo académico on line, al menos una vez a la semana y durante todo el año, a niños de comunas vulnerables. Contacto: María Ignacia Lewin +56 9 9235 4885.

7.- Máquinas de coser para mujeres que estuvieron privadas de libertad y buscan emprender

Campaña para reunir máquinas de coser para mujeres que estuvieron privadas de libertad y que ahora buscan emprender. Contacto: Ana Izquierdo +569 98716305

8.- Almohadas para hospital

Se solicita la donación de almohadas para hospital. Contacto: moaguirr@uc.cl

9.- Olla común en La Victoria

La Parroquia Nuestra Señora de la Victoria está organizando una olla común en la población la Victoria, en Pedro Aguirre Cerda. Regalan una comida en la mañana y otra en la noche, para 130 personas. Hay varios vecinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Muchos son migrantes. También hay varias familias contagiadas con Covid-19.

Para aportes económicos los datos son:

Cuenta Corriente Banco Santander

Nombre: Parroquia Nuestra Señora de la Victoria

Número: 01-92103-7

Rut: 70287221-9

Correo: Donatacairo@hotmail.com

También se reciben aportes materiales como frazadas y alimentos.

10.- Donación canastas familiares para colegios

Se piden donaciones de canastas familiares solidaria para colegios de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago.

Participa en la compra de canastas de alimentos para las familias de nuestros colegios que pasan por duros momentos económicos a causa de la pandemia. Valor referencial de la canasta: $25.000.

Como aportar: Cuenta corriente Banco Scotiabank. Número: 00-10860-06. Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. Email: donacionceas@ceas.cl

11.- Donación de carretillas de alimentos

Donación carretillas de alimentos para familias de comunas como Puente Alto, Pirque, entre otras. Dona una carretilla por $67.000 o lo que puedas.

¿Cómo aportar? Cuenta corriente Banco BCI, número 11567121. Fundación Origen, Rut: 65.232.280-8. administracion@fundacionorigen.cl

13.- Campaña para trabajadores de arte audiovisual

Campaña solidaria trabajadores de arte audiovisual. Creación de fondo solidario destinado a ayudar a colegas de las artes audiovisuales que más lo necesiten.

Contactar a Alejandra Rivas. Cuenta Corriente 76324192. Rut: 15.365.933-8 ayuda.ataa@gmail.com

14.- Rifa a beneficio de familia

“Hola, soy Favián Pravia. Junto a mis papás tenemos que desalojar la casa que arrendamos, por no pago. No tenemos dónde ir y no hay dinero por cesantía y la situación que vive el país”. Valor: $2.000

“Tenemos más de 30 premios. Entre ellos calefactor, tostador, parrilla eléctrica, tortas, vinos, accesorios, ropa y dinero en efectivo”. Se aceptan donaciones voluntarias a la cuenta.

Favián Pravia.

19.840.606-6

Banco de Chile

Cuenta corriente

00-446-36423-01

rifapraviaquiroz@gmail.com