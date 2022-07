Balance del sistema frontal en la RM: más de 10 mil hogares permanecen sin energía eléctrica

Esta mañana el gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego, entregó un balance acerca del sistema frontal que afectó este fin de semana a la capital y el que todavía aún no termina, con lluvias intermitentes que aún se registran en algunos sectores.

Al respecto, indicó en Canal 13, tal como lo anticiparon el día viernes en la comisión de emergencia que realizaron, “lo más complicado para la región fue el tema eléctrico”. Los vientos que se pronosticaron de 40 hasta 70 km/h, detalló, provocaron la caída de 122 árboles en la región.

“77 de los cuales fueron solo en tres comunas: Colina, Lampa y Til Til, que tuvieron cortes eléctricos muy importantes”, sostuvo Orrego. “Llegamos a un peak de cortes eléctricos de 64 mil hogares, pero ahora inclusive, hoy en la mañana, todavía hay más de 10 mil que están sin energía eléctrica, especialmente en La Pintana, Padre Hurtado, en San Bernardo”.

Sobre estos hogares que se encuentran sin suministro eléctrico, indicó, desconoce si son los mismos que el sábado, o si son nuevo hogares que tuvieron cortes eléctricos, pero que ante esta situación llamaron

a la Superintendencia para que entregue un reporte y evaluación del desempeño de las distintas empresas durante este fin de semana.

De ser las mismas personas que el sábado que se quedaron sin suministro eléctrico, indicó, “estaríamos hablando de más de 48 horas sin luz y eso amerita multa sin duda alguna”.

Otro de los temas complejos de este fin de semana, añadió el gobernador, fue la gente en situación de calle y en campamentos.

“La gente que vive en la calle, la gente de campamento, lo pasó mal con la lluvia”, indicó. Esto, añadió, se complicará aún más con el frío de los próximos días y sobre todo si se materializan los pronósticos que indican que podría caer nieve en el sector oriente de la capital el próximo miércoles.

“Eso sería aún más complicado, por lo cual, la idea de los albergues, en los cuales todavía tenemos cupos, es muy importante sobre todo para la gente en calle”, explicó el gobernador.

“La realidad del 2017 es muy distinta a la de ahora, la cantidad de personas en situación de calle, aunque no tenemos un censo actualizado, es mucho mayor”, añadió. “En consecuencia, todo esta campaña que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su teléfono 800 104 777 es muy importante que la gente lo memorice y nos ayude, porque hay gente hoy en situación de calle, algunos extranjeros, que no están acostumbrados a este tipo de frio, y que en caso de mantenerse en la calle y no ir a un albergue que hoy está disponible para ello, podemos tener quizás que lamentar algún tipo de perdida de vida humana”.

Sobre si esta lluvia podría revertir la sequía que registra en el país, o si podría cambiar la discusión sobre el racionamiento de agua, Orrego indica que si bien la lluvia y la nieve acumulada tras este frente “es bienvenida”, descarta que por esto la sequía se pueda revertir.

“Seguimos estando cerca de un 45% bajo un año normal, entonces 14 o 13 años de sequía continua no se revierten porque llovió unos días en invierno”, explicó. “Lo que pasa que el cambio climático es que llegó para quedarse, no es un fake news”.

“Tenemos una mesa de emergencia hídrica en la Región Metropolitana, tenemos proyectos, y esperamos de aquí a fin de año tener un plan de acción”, añadió.