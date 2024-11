Bárbara Figueroa y muerte de Alfonso Swett: “Es una pérdida significativa, era muy dispuesto al diálogo”

El mundo gremial y empresarial chileno está de luto. La muerte de Alfonso Swett Opazo (56), quien lideró la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entre abril de 2018 y marzo de 2020, no dejó a nadie impávido.

Swett lideró la multigremial durante el estallido social, período de profundas críticas hacia el empresariado chileno. Y en su rol de presidente de la CPC, mantuvo un diálogo activo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), destacando su relación con la presidenta de la agrupación, Bárbara Figueroa, con quien logró articular importantes acuerdos.

Y precisamente Figueroa, que desde 2023 es la secretaria general del Partido Comunista (PC), tuvo palabras a raíz del deceso del líder empresarial: “Es una pérdida significativa, importante. Alfonso fue muy contribuyente, no solo como presidente de la CPC, sino que en general en actuar como empresario”, fue lo primero que dijo la expresidenta de la CUT.

La psicóloga y dirigenta del PC describió a Swett como “una persona muy dispuesta al diálogo”, con la que tuvo una muy buena relación cuando ella tuvo la responsabilidad de liderar la Central Unitaria. “Tuvimos una muy buena reacción, es lo que nos tocó convivir en mi responsabilidad como presidente de la CUT. Uno no puede sino, en situaciones como esta, enviarle el mayor de los afectos a su familia. Este fue un proceso duro, largo, una enfermedad que lo tuvo ahí en tránsito. Y bueno, solamente acompañar a los suyos en este minuto de pesar. Y, evidentemente, un reconocimiento también a todo lo que fue la trayectoria de Alfonso”.

Y añade: “Teníamos, evidentemente, posiciones distintas en muchos temas. No obstante, siempre hubo mucha disposición por parte de Alfonso, disposición a convencerse, a poder construir un diálogo que fuera fructífero para todas las partes. Y eso siempre uno lo valora”.

Por último, Figueroa relata que en la relación que entablaron ambos “siempre hubo mucha cordialidad y mucho respeto, que creo que es algo que uno siempre destaca, porque en general uno ve que no siempre existe ese sentido de encontrarnos en un diálogo donde nos veamos como iguales. Y creo que Alfonso eso lo representaba muy bien. Yo no me atrevo a juzgar a otros a partir de lo que a uno le ha tocado vivir, pero destaco lo importante y lo valioso que era la disposición a entendernos entre iguales en la vida de lo que Alfonso construía con todas las partes”.