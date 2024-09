Cadem: 77% piensa que el sistema judicial chileno no asegura igualdad ante la ley y solo un 10% evalúa positivamente al Poder Judicial

La prisión preventiva de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos fue la noticia de la semana, según consignó este domingo la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem.

La jueza Mariana Leyton dio por acreditados los delitos de cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios perpetrados por ambos imputados, ilícitos que se investigaron tras la revelación de un audio grabado por Villalobos en una reunión celebrada el 22 de junio de 2023, junto al empresario Daniel Sauer, lo que dio origen al caso Audios.

En el registro, que fue difundido por Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Hermosilla indicó que debía crearse una “caja negra” para pagar coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por las indagaciones a la corredora de bolsa STF y la empresa de factoring Factop.

Tras varias jornadas de formalización, la magistrada de Garantía ordenó que Hermosilla quedara privado de libertad en el recinto penitenciario Santiago 1, siendo trasladado al día siguiente al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. En tanto, Villalobos fue enviada a la Cárcel de Mujeres de San Miguel,

Al respecto, el sondeo semanal correspondiente a la última semana de agosto, arrojó que un 85% de los consultados piensa que la prisión preventiva para Luis Hermosilla es una medida correcta y justa.

Asimismo, un 84% cree que el comportamiento del influyente penalista es una práctica frecuente entre los abogados, y solo un 10% lo califica como un hecho aislado.

Evaluación del Poder Judicial

A raíz del caso Audios, Cadem apuntó a recabar opiniones en torno a la visión que tienen los encuestados sobre el sistema judicial en Chile.

Bajo ese tenor, solo un 10% evalúa positivamente (con notas de 6 y 7) al Poder Judicial, mientras que un 66% lo califica negativamente (con notas entre 1 y 4).

A la vez, un 77% piensa que el sistema judicial chileno no asegura igualdad ante la ley, y a un 82% no le da confianza.

Sumado a ello, un 74% afirmó que los procedimientos judiciales no son claros ni transparentes, como también un 65% no cree que el Poder Judicial sea imparcial y no se deje influenciar “por los más poderosos”.

En este sentido, un 49% piensa que los jueces son los principales responsables de que la justicia no funcione como se esperaría, mientras que un 44% lo atribuye a las leyes, un 37% al gobierno y un 36% a la Fiscalía.

Por otra parte, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric registró un mínimo incremento de un punto en la última semana de agosto, llegando al 35%. En tanto, su desaprobación cayó tres puntos, alcanzando el 56%.