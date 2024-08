Luis Hermosilla, día final: la trastienda de la audiencia en la que jueza envió al abogado a cumplir prisión preventiva a Santiago 1

Cerca de la 8.20 de la mañana el abogado Luis Hermosilla, junto a su defensa -y hermano- Juan Pablo Hermosilla, llegó a la explanada del Centro de Justicia para enfrentar la quinta jornada de formalización en el denominado caso Audio.

La audiencia concluyó pasado el mediodía cuando la magistrada Mariana Leyton, en 35 minutos, entregó su resolución: decretó prisión preventiva para el penalista y la abogada Leonarda Villalobos. Y, para la sorpresa de los presentes, a Hermosilla no lo envió a Capitán Yáber, como se esperaba, sino que dictaminó su ingreso a Santiago 1, una cárcel común.

Horas antes, temprano en la mañana, Juan Pablo Hermosilla definiría como “importante” la jornada.

A diferencia de otras veces, este martes Luis Hermosilla no se paró en silencio tras su hermano, como lo había hecho en otras ocasiones. Esta vez, quien fuera uno de los abogados más “poderosos” de la plaza hasta el estallido del caso -el 13 de noviembre del 2023- decidió caminar por toda la explanada del Centro de Justicia calmo, con la mirada en alto y sin responder a la prensa.

Cerca de las 9 de la mañana las cámaras se enfocaron en la llegada de la abogada Leonarda Villalobos, a quien se le imputan los mismos delitos que a Hermosilla. De la mano de su esposo, Luis Angulo -también formalizado-, la imputada no respondió preguntas y con una mirada un tanto más perdida llegó hasta la zona de ingresos del edificio C.

La abogada Leonarda Villalobos arriesga una pena de 18 años tras ser formalizada por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el caso Audio. Foto: Edwin Navarro / Aton Chile.

Los alegatos

Cerca de las 9.35 de la mañana, la jueza Mariana Leyton inició la quinta jornada de formalización. “Luis Hermosilla”, “Leonarda Villalobos, magistrada”, comenzaron a identificarse uno a uno los intervinientes de la causa que se inició tras la filtración de un polémico audio en la que, precisamente, los mismos imputados hablaban de sobornar a funcionarios públicos.

El primero en tomar la palabra para replicar los argumentos de la defensa, los cuales fueron expuestos este lunes, fue el fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda, quien partió respondiendo a los antecedentes de la defensa de Villalobos, principalmente sobre sí existió o no un delito reiterado de cohecho de parte de la abogada.

Por otro lado, Sepúlveda afirmó que Villalobos “en ningún caso es víctima” de Factop como lo planteaba su defensa. Sobre el rol que habría cumplido el contador Jorge Pérez -al que apuntaron las defensas- el fiscal lo calificó como “curioso e inentendible” considerando el poder que tenía la abogada que representaba a Factop.

En el caso de Hermosilla, el fiscal jefe de Las Condes apuntó a que a diferencia de lo postulado por su defensa, sobre que no puede haber incitado el delito de cohecho porque estos habrían ocurrido antes del audio, Sepúlveda afirmó que aquello no se sostenía, ya que los hechos habrían ocurrido antes de lo señalado por Juan Pablo Hermosilla.

La defensa del penalista también planteó que no se configuraba el delito de lavado de activos, ya que esos recursos provienen de créditos desde Factop. Sin embargo, Sepúlveda aseguró que “el delito tributario, su señoría, está consagrado por la circunstancia que el señor Luis Hermosilla en su cuenta corriente personal recibió o más bien se hicieron traspasos de enero desde sus cuentas corrientes”.

El fiscal Felipe Sepúlveda en la audiencia de formalización de imputados del caso Audio en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Hermosilla vs Martorell: “No sé cómo lo hace con sus alumnos”

Tras el alegato de la Fiscalía, fue el turno del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En voz del consejero Daniel Martorell, el organismo cuestionó, en una exposición rápida y con puntos claros, los argumentos de las defensas de Villalobos y Hermosilla. Mientras eso pasaba, el penalista miraba precisamente hacia el lado de los querellantes, mientras la abogada meneaba la cabeza en señal de negatividad ante los puntos de Martorell. Todo mientras era abrazada por Angulo.

Pero las muestras de afecto entre los imputados, quienes cada ciertos minutos se ponían sus lentos ópticos, tomaban una carpeta y leían documentos, no se condescendía con la disputa judicial que se estaba dando frente al estrado.

Martorell criticaba en duros términos los postulados de Juan Pablo Hermosilla, planteando que “las observaciones que se emiten, en esencia, dicen relación más bien con apreciaciones del colega sobre política criminal, sobre temas de ley refrendados respecto de lo que él cree que deberían contener los tipos penales, y una crítica sobre un antejuicio, donde no tiene posibilidad de contrainterrogar, donde no tiene posibilidad de discutir la prueba, nos dice”.

“Eso justamente implica desconocer la esencia misma de esta audiencia. En esta audiencia no estamos para contrainterrogar, en esta audiencia no estamos haciendo un antejuicio que tenga algunas características más allá de la formalización y la discusión que hemos sostenido (...) lo que la defensa extraña es justamente en lo que consiste esta audiencia, y por lo tanto llama poderosamente la atención que lo extrañe”, agregó.

Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla.

Lo expresado por el consejero del CDE tuvo respuesta en el propio Hermosilla, quien al momento de replicar afirmó: “Me llama mucho la atención lo que dijo Daniel Martorell. Daniel Martorell es profesor de derecho penal, es consejero del CDE y, por lo tanto, funcionario público. Pero además viene trabajando en el CDE desde la época de la dictadura”.

“Si uno no cree en los principios y uno no se escandaliza con las analogías malam partes, no hay que hacer clase de derecho penal. Que me reproche, que yo me escandalice cuando hay una abierta analogía malam partes por la parte del tribunal más alto de la Corte Suprema, no sé cómo lo hace con sus alumnos”, agregó Hermosilla.

La postura de la defensa del imputado Hermosilla no quedó ahí: “¿Qué mensaje le estamos mandando a los abogados jóvenes? ¿Sabe que es permitido y hay que morigerar el lenguaje? En vez de escandalizarse hay que morigerar el lenguaje y ser prudente. Bueno, esa prudencia es la que nos llevó a que existieran muchos abogados que no abrieran la boca en la época de dictadura”.

Una nueva discusión

La jornada de este lunes, entre otras cosas, estuvo marcada por una discusión entre la defensa del protagonista del caso Audio y la magistrada Leyton, algo que también ocurrió un día después. Mientras Hermosilla respondía a lo indicado por los querellantes, fue nuevamente interrumpido por la jueza para apurarlo.

“¿Cuál es la emboscada? Vamos a sorprender a las defensas, a última hora, sin aviso previo, sin tiempo que pericien, sin tiempo de que preparen sus defensas, vamos a agregar otro delito”, estaba exponiendo el abogado.

“Se entendió el punto, abogado. Continuemos”, lo interrumpió la jueza.

“Magistrado no me gusta que me interrumpa”, respondió en tono serio Hermosilla.

“Lo siento, abogado, pero le di 10 minutos y ya lleva 15. Por favor, continúe”, sugirió Leyton, quien recibió como respuesta -en los mismos términos que el lunes- por parte de Hermosilla que debía responder a 40 minutos de alegaciones.

“Señor, le dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquellas. Continúe”, respondió la jueza.

“Yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa. Usted tiene derecho a decir eso, lo voy a cumplir. Pero, yo tengo derecho a decir lo que estime pertinente”, dijo el defensor.

“Lo siento, pero yo dirijo la audiencia. Cumpla lo ordenado”, le mencionó la jueza y ante lo cual Hermosilla continuó su comparecencia.

La jueza Mariana Leyton. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

La tensa espera

Tras el término de las réplicas la magistrada Leyton comunicó que la resolución del tribunal, sobre si decretaba o no la medida cautelar de prisión preventiva, sería entregada tras un receso de poco más de una hora. Luego de aquello, todos salieron de la sala, Luis Hermosilla junto a su amplio equipo jurídico esperó fuera de la sala 503.

Leonarda Villalobos, quien escuchó atenta a la jueza mientras decretaba el receso, salió de la sala en compañía de Angulo y sus abogados, con quienes se sentó al final del pasillo del piso 5, lejos de la prensa y de su coimputado Hermosilla.

“Peligro para la investigación”

La audiencia se retomó con quince minutos de retraso. La jueza Leyton comenzó a analizar uno a uno los delitos y grados que imputó la Fiscalía. En el caso de Hermosilla y Villalobos, la magistrada dio por acreditados los delitos de cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios.

La magistrada, determinó, finalmente, que se debía decretar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Hermosilla y Villalobos, toda vez que consideró que existía “sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación”. Lo anterior, ya que existen antecedentes de sobornos en contra de funcionarios, entre otros hechos.

“Determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de las mentadas instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos que debían cautelar los principios y los valores mencionados de los servicios, hace indispensable que atendido la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional o en el mercado financiero, configuran los delitos pluriofensivos y hacen en definitiva que la libertad de los imputados que sea un peligro para la seguridad de la sociedad”, argumentó la jueza.

Mientras la magistrada entregada su decisión, Hermosilla la miraba fijamente. Lo mismo hacía Villalobos, quien por momentos tenía pequeños diálogos con su esposo, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Mientras se daba el debate de la medida cautelar, la abogada comenzó a sacarse sus joyas y entregarlas a su abogada Alejandra Borda. Acto seguido, entraron los funcionarios de Gendarmería y le pusieron las esposas a ambos imputados.

A Santiago 1

En una decisión de último minuto, la jueza Leyton decretó el ingreso de Hermosilla a Santiago 1. Esto, pese a que en Gendarmería estaba todo listo para que el imputado estuviera en Capitán Yáber. Sin embargo, la magistrada precisó que necesitaba un abogado de Gendarmería para tales efectos y dispuso una audiencia de cautela de garantía para el 12 de septiembre. Ahí se discutiría su traslado al sector VIP de la Cárcel de Máxima Seguridad donde están sus exclientes Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Topelberg, también protagonistas del caso.

Cerca de las 13.20 horas, por la puerta derecha de la sala 503, salió esposado quien fuera uno de los abogados más “poderosos” de la plaza. Tras él, la mujer que grabó la reunión que en el que se le podía escuchar a Hermosilla diciendo “esta hue...es delito”, algo que a juicio de la magistrada...lo era.