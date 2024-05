Cadem: CAE aparece como el séptimo problema a resolver en materia de educación y solo un 25% cree prioritario condonar deuda

En un nuevo sondeo de opinión realizado por la encuesta Plaza Pública-Cadem, dado a conocer este domingo, ubica al Crédito con Aval del Estado (CAE) como la séptima problemática a resolver en materia de educación, mientras que un 25% considera que si se inyectarán más recursos debieran destinarse a condonar la deuda del crédito.

La encuesta abordó la cuarta semana de mayo y abarcó una muestra de 702 casos de 181 comunas distintas, quienes participaron del sondeo.

Así, a la consulta de “¿cuál cree usted que es el principal problema de la educación en el país”, el CAE aparece en séptimo lugar con un 11% de las menciones, detrás de ítems como delincuencia y narcotráfico (33%); planes de educación de mala calidad (29%); padres que no se preocupan de la educación de sus hijos (25%); jóvenes que no valoran la educación (24%); que no haya selección por mérito en los colegios (15%); que los municipios estén a cargo de los colegios (14%).

CADEM - CAE 1

Sin embargo, aparece antes de otros puntos que se consideran relevantes en materia educativa, tales como, gratuidad en la educación superior (11%); la deserción escolar (10%); la infraestructura (8%), y los profesores (8%).

La posible condonación al CAE ha sido el tema que se tomó la agenda durante la semana, debido a los costos estimados en cerca de US$11 mil millones, considerando el compromiso del gobierno en presentar un proyecto de solución a las deudas educativas con plazo a septiembre de este año. La medida es parte del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Consultados por el aspecto al que se le debieran destinar mayores recursos en materia educativa, solo un 11% hizo su primera mención a la condonación al CAE, recibiendo en total un 25% de las menciones, quedando en quinto lugar dentro de las prioridades educativas por detrás de mejorar la calidad de la educación (56% del total de las menciones); pagar deuda histórica a profesores (36%); mejorar la infraestructura (34%) y aumentar la gratuidad en la educación superior (26%).

CADEM - CAE 2

Del total de encuestados un 76% tiene conocimiento del compromiso de campaña realizado por el Mandatario, mientras que un 24% señaló no conocer la iniciativa.

CADEM - CAE 3

De igual forma Cadem planteó dos escenarios respecto a la conmutación de la deuda. A la pregunta “en caso de que se presente una propuesta de condonación del CAE, ¿a quién cree que debería beneficiar?”, un 40% dice que debiera ser sólo a los estudiantes que tienen actualmente una deuda; y un 57% cree que debe ser a los estudiantes que tienen deudas, pero también a todos los que ya pagaron el crédito.

En un segundo escenario bajo la misma consulta, un 62% cree que la deuda debe perdonarse “a todos”; un 33% sólo a los estudiantes que se han mantenido pagando el crédito y están al día y, un 4% sólo a los estudiantes que no han pagado sus cuotas.

CADEM - CAE 5

Aprobación del Presidente Boric

A menos de una semana de su tercera cuenta pública, el sondeo de opinión dio cuenta de un sostenido aumento en la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric, quien luego de tres semanas volvió a alcanzar el umbral del 30%. En tanto, un 65% de los encuestados lo desaprueba.

CADEM - BORIC 1

Cabe señalar que en la semana de mayo, tras el contexto del asesinato de tres carabineros en Cañete, el jefe de Estado alcanzó un 24% de respaldo, lo que ha ido aumentando con el transcurso de las semanas, hasta volver al 30%.

También se consultó respecto a la confianza que genera la primera autoridad, donde un 35% señaló confiar en él, condición que mostró un aumento de tres puntos y un 64% se muestra desconfiado de su persona.

CADEM - BORIC 2

Dentro de los atributos personales más destacados de Boric, un 55% considera que tiene carisma, condición que tuvo una disminución de tres puntos respecto a marzo pasado. Ser cercano y conocer las necesidades de las personas también bajó tres puntos y se ubicó en 44%; al igual que ser dialogante y generar acuerdos (43%).

Entre las características que aumentaron del gobernante, destacan ser honesto, ético y transparente, que pasó de un 35% a un 41%, al igual que contar con autoridad y liderazgo, de 31% a 33%.

CADEM - BORIC 3

En cuanto a los atributos políticos del Presidente Boric, los consultados por Cadem destacan su capacidad para mantener ordenada su coalición política, con un 34%, lo que tuvo un alza de siete puntos. También se rescata que cuenta con un buen equipo de gobierno, entre ministros y subsecretarios, con un 33%, aspecto que subió seis puntos.