Camión derriba siete postes de alumbrado eléctrico en Pudahuel

Durante la noche de este viernes, a eso de las 22 horas, un camión chocó contra un poste de alumbrado eléctrico, resultado en la caída de otros siete postes. Esto tuvo como consecuencia la pérdida de suministro para el sector, cuyo servicio eléctrico está a cargo de la compañía Enel.

El conductor del camión -que no contaba con licencia de conducir- fue detenido. Según el testimonio de un vecino, cuyo vehículo particular comprado hace tres meses fue impactado directamente, el chofer “se bajó de camión, dejó la puerta abierta, fue a ver qué había pasado y al ver el tremendo problema que había, se quiso devolver al camión no sé si para fugarse”.

“Fui más rápido que él, le saqué las llaves y no se las entregue”, dijo el residente en conversación con Chilevisión, quien agregó que posee un almacén que, sin suministro eléctrico, arriesga la descomposición de productos al no poder mantenerlos en frío.

“Tengo un pequeño almacén y cerramos a las 10:00 de la noche. Cerramos el portón, caminamos hacia dentro, nos dimos vuelta y escuchamos el impacto. Pensábamos que andaban robando”, dijo su esposa ayer en entrevista con Mega Noticias. “Salimos y vimos el poste encima de la camioneta (...) Todavía se tiene que pagar. Prácticamente está nuevo. Con sacrificio me ha costado comprarlo”.