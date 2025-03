Carolina Tohá confirma candidatura presidencial y anuncia proyecto de “progreso, cohesión y seguridad”

Pasadas las 20.45 horas de este martes, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y designó en el cargo a quien se desempeñaba como titular en la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS).

El acto, que se extendió por casi 20 minutos, se realizó en dependencias del salón Montt Varas de La Moneda, donde llegaron los ministros de Estado, y estuvieron presentes Matilde y Emilio, ambos hijos de la ahora otrora jefa del Gabinete.

La decisión de Tohá apuntaría a liderar una candidatura que la posicionaría como una de las cartas principales del oficialismo en miras a la carrera presidencial.

Tras comunicada su decisión y aceptada por parte del Ejecutivo, la militante del PPD se despidió de sus excompañeros rompiendo el protocolo con un abrazo grupal, atípico para la ocasión, pero donde primó la emotividad.

Será candidata presidencial

Minutos después de la ceremonia, la Tohá emitió sus primeras palabras fuera del gobierno, ratificando que será candidata a la Presidencia de Chile.

“He estado en muchas luchas políticas en mi vida. Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la Presidencia de la República”, anunció.

En torno a su gestión, indicó que tras dos años y medio a la cabeza de Interior y Seguridad Pública “he estado comprometida en cuerpo y alma y esta tarea y no fue fácil dejarla atrás, la verdad. Pero el compromiso que me ha tenido trabajando en este periodo es el mismo que me hace hoy día decidir asumir un desafío mayor”.

“Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo”, agregó.