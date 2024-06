Caso Franco Vargas: ministra en visita Jenny Book ordena exhumación al cuerpo del conscripto fallecido en Putre

La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, ordenó este viernes realizar la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, el joven conscripto de 19 años, que falleció luego de una instrucción militar en la comuna de Putre, en la Región de Arica y Parinacota.

La decisión se conoce el mismo día en que se informó, a través de un comunicado, que la ministra Book anunció “nuevas diligencias en el marco de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas, quien falleció el 27 de abril pasado mientras realizaba su servicio militar”.

La situación generó cierta extrañeza en los pasillos del Palacio de Tribunales, ya que justo esta semana se puso en tabla la vista, para la próxima semana, de la causa en que la sala penal de la Corte Suprema deberá decidir qué justicia tramitará la investigación por el deceso del joven de 19 años.

Sin embargo, la información sobre la orden de exhumación fue dada a conocer a través del sitio del Poder Judicial, donde se confirmó la diligencia investigativa sobre el cuerpo del conscripto que fallecido en abril pasado.

La ministra Book sostuvo que las pericias se realizarán invocando el Protocolo de Minnesota. “La idea es coordinar con la Policía de Investigaciones (PDI) la fecha de la exhumación la cual se desarrollará en los próximos días”, señaló la magistrada.

De igual forma, precisó que durante la exhumación estarán presentes la madre de Franco, Romy Vargas, sus familiares, funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que luego de conocerse el hecho presentó una querella por apremios ilegítimos con resultado de homicidio.

Esta etapa investigativa se suma a otras ordenadas por Book que se conocieron hoy, como por ejemplo, la reconstitución de escena que se producirá el próximo lunes 17, cuando la ministra se traslade hasta la región de Arica y Parinacota y a la Brigada N°24 Huamachuco del Ejército, donde cumplía con su servicio militar el joven fallecido.

Romy Vargas, mamá de Franco.

Madre de Franco se opone a exhumación: “No confío en la ministra Book”

Luego de conocerse la determinación de la ministra de la Corte Marcial, la madre de Franco, Romy Vargas, señaló no estar de acuerdo con las nuevas diligencias investigativas y sostuvo no confiar en quien lleva adelante la investigación.

“Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no (a la exhumación). Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar”, manifestó Vargas en conversación con Radio Biobío.

De igual forma, la progenitora del conscripto afirmó que prefiere que sea la justicia civil y no la militar, la que lleve adelante la indagatoria.

“La justicia militar puede tener avance y la civil, que es en la que yo confío, está impedida. Yo quiero que sea la justicia civil, porque ahí no hay influencias”, agregó.

De igual forma, Vargas cuestionó que nadie se haya comunicado con ella para darle a conocer la exhumación. A través de su cuenta en X señaló al respecto que “¿y a quién le aviso? Soy la madre y nadie me ha dicho formalmente”.