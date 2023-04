Fallida compra de Clínica Sierra Bella: Hassler pide la renuncia al director jurídico y al jefe de la Secplan de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció este viernes que pidió la renuncia al abogado jefe de la Unidad Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y al director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) del municipio, Luis Mayorga.

Se trata de los funcionarios municipales que fueron claves al momento de gestionar la polémica compra del edificio de la Clínica Sierra Bella, con la intención de implementar allí un nuevo recinto de salud comunal.

Chiffelle trabajó como abogado del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Desde la sede el municipio, acompañada por vecinos, concejalas de su sector y diputadas de su partido, Hassler se refirió esta mañana al informe de la Contraloría General de la República en el que se acusa un “precio injustificado” en el negocio y se asegura que no se “cauteló el correcto uso de recursos públicos”. El ente fiscalizador decidió abrir un sumario para establecer responsabilidades en los hechos, mientras la Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga eventuales delitos.

La oferta que se hizo a la empresa inmobiliaria San Valentino por el edificio fue de 234.124 UF ($ 8.252.873.341) un valor cuatro veces más alto que el de inmuebles de similares características en el mercado. A través de la sociedad inmobiliaria San Valentino Spa, creada el 25 de febrero de 2022 para este negocio, el abogado Felipe Sánchez adquirió la propiedad ubicada en Sierra Bella 1181, en $ 2.080.156.220 a la sociedad de médicos que era propietaria originalmente.

Se le consultó a la alcaldesa por un eventual incumplimiento de las instrucciones entregadas por Contraloría por algunos trámites realizados por Pablo Casanueva cuando el organismo solicitó suspender el proceso de adquisición en febrero.

“Sobre las actuaciones de la persona que usted señala (Pablo Casanueva) quiero ser muy enfática eso no fue con conocimiento del municipio, eso no es por orientación o vinculación con el municipio. Esa persona representaba únicamente a la parte vendedora y es por ello que eso no es algo que haya generado el municipio de Santiago”, respondió, recalcando que “no tenía ningún mandato del municipio” la persona aludida.

Hassler sostuvo que “si la Contraloría considera que hay acciones adicionales que se podrían haber hecho por parte del municipio eso requiere de que esa responsabilidad sea asumida administrativamente”.

“La decisión e instrucción del municipio fue acatar el dictamen de Contraloría y eso fue realizado porque no existió un avance en el proceso de compra”, afirmó la alcaldesa, reiterando que no existió ningún gasto público en el proceso.

Sobre una eventual multa por desistir de la compra/venta, afirmó que “no hay asociadas cláusulas al respecto”.

“Vamos a ver las distintas formas para realizar este término del proceso de adquisición”, indicó.

Al ser consultada por cuestionamientos de diputados de oposición que hablan de abandono de deberes, explorando opciones para pedir su renuncia, la alcaldesa replicó acusando “oportunismo” de ese sector.

“No hay ningún fundamento para aquello, pero además lamentamos el oportunismo político de la derecha que ha estado presente no solo en este sino en distintos momentos de nuestra administración”, dijo.

Asimismo, sostuvo que los tasadores que pagó la Municipalidad de Santiago “tienen que dar las explicaciones frente a la justicia” y confirmó que se presentarán querellas contra los tres profesionales “a propósito de las observaciones que ha hecho la Contraloría”.

Por otro lado, Hassler aseguró que “sigue vigente” una necesidad de contar con nueva infraestructura de salud en la comuna. La jefa comunal defendió el proceso para adquirir la propiedad, explicando que fueron funcionarios de salud del municipio los que recomendaron inicialmente evaluar la compra.

“El Consejo Municipal contó con todos los antecedentes para poder tomar una decisión a conciencia, pensando en lo mejor para nuestros vecinos y vecinas, es así que pudimos tener una aprobación con diez votos a favor, ningún voto de rechazo, justamente para avanzar en esta adquisición. Aquí no se ha gastado ningún peso del municipio. San Valentino no ha recibido ningún peso por parte de este municipio”, enfatizó la autoridad comunal.