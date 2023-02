Contraloría instruye a la Municipalidad de Santiago detener polémica compra de clínica Sierra Bella por $8.200 millones

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

El organismo de control ofició hoy al municipio dirigido por la alcaldesa Irací Hassler (PC) y le ordenó que no materialice la adquisición del inmueble mientras no se determine si existió o no sobreprecio en la compra del edificio.