Comenzó juicio oral contra Nicolás López: Fiscalía imputa tres delitos y defensa dice que “no hay antecedentes”

A las 9 de la mañana de este lunes 14 de marzo comenzó el juicio oral en contra del director de cine Nicolás López, por quien la Fiscalía Oriente de Santiago solicita una pena de 10 años y un día por el delito de violación reiterada, cinco años y un día por la acusación de abuso sexual y 61 días por delito de ultraje a las buenas costumbres.

Los hechos por los cuales el Ministerio Público formalizó a López el 2019, fueron conocidos un año antes tras una publicación de la Revista Sábado y en la cual un grupo de mujeres acusaba al director como autor hechos de violación y abuso sexual. Según detalló al comienzo de la audiencia la fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, se logró recuperar más de 2.000 conversaciones borradas desde el teléfono de López. Las pruebas de la fiscalía constan de 53 testigos, seis peritos, 35 documentos, diez pruebas materiales y otras 35 pruebas.

“El teléfono de la víctima se entrega y se demostrará por pericia que no tiene ninguna adulteración, con ninguna manipulación. En uno de los teléfonos del señor acusado se recuperan al menos dos mil conversaciones eliminadas. Él lo entrega meses después de esta denuncia”, señaló la persecutora.

Durante la audiencia, la fiscal adelantó que las víctimas “vendrán a declarar a juicio, dirán que no quisieron, ahora son grandes, pero veamos el contexto en que sucedió esto: eran jóvenes, tenían sueños. Ellas vendrán a hablar de frente y en voz alta”. Por su parte, López señaló que harían uso de su derecho a guardar silencio.

El ente persecutor señaló que los hechos habrían ocurrido entre 2004 y 2016, por lo cual la fiscalía imputó a López la violación a una menor de edad en octubre y noviembre de 2004 en Viña del Mar y Providencia. E imputó la comisión del delito de ofensas al pudor contra una mayor de edad en 2016.

El Ministerio Público, además, le imputó al director de “Qué pena tu vida” tres casos de abuso sexual entre julio de 2015 y agosto de 2016. “En este juicio hay una parte del ‘no’ de la víctima que el señor López no entendió. No es no. Y eso debe entenderse, porque el consentimiento se da para actos precisos en un momento determinado”, señaló la persecutora.

Los cuestionamientos de la defensa

Finalmente fue el turno de la abogada defensora de López, Paula Vial, quien declaró que “durante este juicio, señoría, veremos cómo ni el Ministerio Público ni la parte querellante podrá acreditar ninguno de los elementos típicos de los delitos que se imputan y va a quedar de manifiesto que el esfuerzo, la intención fue de aglutinar testimonios para dar una apariencia de solidez a los relatos que por separado no la tenían”.

“No hay elementos de corroboración, no hay antecedentes y, muy por el contrario, existe una enorme cantidad de pruebas para concluir que las dinámicas eran completamente distintas. Había una relación de amistad y confianza, y a diferencia de lo que se señala en la acusación, no existió jamás una relación de subyugación o asimetría”, agregó.

Durante su intervención, la defensora apuntó y cuestionó el origen del caso. “Este caso surge porque El Mercurio realiza una investigación. Ellos se encontraban en una cruzada por encontrar al Harvey Weinstein chileno. Ese caso generó una conmoción mundial. El equipo que llevó a cabo esa investigación obtuvo el Pulitzer y este equipo chileno se autoimpuso encontrar a un equivalente en nuestro país, realizó una investigación acuciosa y en el marco de esa situación se produce el primer contacto del periodista con la denunciante original”, señaló.

Finalmente, la abogada aseguró que “esta defensa va a solicitar la absolución de mi representado en todas y cada una de las acusaciones que su respecto pesan”.

El juicio contra López se extendería hasta el 8 de abril. Posterior a eso se conocerá la decisión de la justicia respecto de la responsabilidad del cineasta en los hechos que se le imputan.