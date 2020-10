El año de Nicolás López, antes de la acusación de la Fiscalía: Sigue con Imaginacción y asesora guiones

Cuando el período de pandemia entraba en tierra derecha, en abril, se lanzó en Instagram el primer capítulo de SOS Mamis, la webserie de comedia sobre un grupo de chat de apoderadas encarnadas por Paz Bascuñán, Loreto Aravena, María Elena Swett, Tamara Acosta y Jenny Cavallo. Una primera temporada compuesta de cinco capítulos de diez minutos que quedó disponible en la cuenta @sos.mamis, la que hoy totaliza cerca de 88 mil seguidores.

En un comunicado, cuatro meses después, Mega anunciaba el estreno de su segundo ciclo a través de sus plataformas digitales, celebrando que la primera tanda de episodios había rondado las 4 millones de reproducciones, y remitiéndose a detallar el elenco y a especificar que habría cinco nuevos capítulos disponibles desde el 13 de agosto.

SOS Mamis fue adaptada por López.

Un alcance que vino precedido de una polémica en septiembre de 2019. Según reveló La Tercera en ese momento, la serie –un formato originalmente mexicano y llamado tentativamente El grupo– había sido adaptada por Nicolás López, director que ya por ese entonces estaba formalizado por los delitos de violación y abuso sexual, quedando con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a denunciantes.

La organización que reúne a las actrices chilenas (RACH) emitió un comunicado señalando “que nos parece de gran relevancia informar sobre la posible presencia de un procesado por abusos en el contenido de una ficción que aborda el mundo de la mujer”.

Miguel Asensio, su socio en Sobras -la emblemática productora que cerró apenas se conocieron las acusaciones de 2018 en revista Sábado- dijo a este mismo medio que López no era el director de la ficción (sino Chepo Sepúlveda) y que se trataba de un proyecto de Tiki Pictures, la compañía que levantó en esos momentos. De hecho, recalcó que la injerencia de López en lo que posteriormente se conocería como SOS Mamis sólo había consistido en “que me echara una mano en la adaptación del guión, punto, no está en los créditos ni nada”.

De alguna manera, SOS Mamis se alzó como el gran proyecto que el realizador chileno trabajó mientras enfrentaba a la justicia. Y también puede funcionar como una suerte de retrato de cómo ha sido su vida en los últimos años.

El director en abril de 2019, en su formalización en el octavo juzgado de garantía de Santiago Foto: Hans Scott/AgenciaUno

***

Una producción que se empezó a conversar en el cumpleaños 36 de Nicolás López, el 16 de marzo de 2019, momento que el realizador conmemoró subiendo a su Instagram una foto junto a la actriz y escritora brasileña Mirella Granucci. Reunidos en su casa, en un edificio en Providencia –que alojaba Sobras y hoy acoge las dependencias de Tiki–, el grupo conversó sobre los chats de colegios, explican presentes en la celebración.

En esa misma instancia estaban Asensio, amigos y parte del que terminaría siendo el elenco de la webserie, las actrices Loreto Aravena y Paz Bascuñán, esposa de su exsocio y figura recurrente de sus películas, como Sin filtro y No estoy loca.

Ambas han brindado públicamente su apoyo al cineasta y se mantienen como parte de su círculo más cercano. Es, de alguna manera, el grupo de hierro que se ha mantenido como su entorno más férreo durante este tiempo.

SOS Mamis “partió en ese núcleo, fue una idea de Nicolás”, asegura a La Tercera PM una persona que asistió a ese celebración, sobre un proyecto que de alguna manera ratificaba el vínculo de Tiki con México, pavimentado en un inicio por Sobras y López con títulos como Hazlo como hombre. La misma misma que el cineasta dirigió en 2017, batiendo récords de taquilla, y luego fue adaptada para Chile en Cosas de hombres (estrenada a inicios de año en medio de cuestionamientos de organizaciones como RACH).

En su expansión hacia México, el gran vínculo de Sobras –y hoy Tiki– es con Videocine , una de las compañías más grandes de ese mercado. Uno de los proyectos estrellas de Sobras con esa productora durante 2018 era Dulce familia, una comedia que traía de vuelta a Florinda Meza junto a un elenco que incluía a Paz Bascuñán y la mexicana Fernanda Castillo. Hasta ese momento, el proyecto más internacional de López y el último que ha dirigido.

El filme terminó de grabarse poco antes de las acusaciones, pero cambió de plataforma de streaming luego de las revelaciones de revista Sábado: Netflix tenía un acuerdo que primero sometió a “revisión” y luego desestimó. Un momento que generó estragos entre Asensio y el director, hasta que apareció Amazon Prime Video como la compañía que finalmente tomó la película (que la tiene en su catálogo en Chile y Latinoamérica).

“Sigue con trabajo, sino ¿con qué plata va a pagar a los abogados?”, señala un asistente al cumpleaños. Otra que persona está implicada en proyectos de Tiki plantea algo diferente respecto al papel que seguiría desempeñando el cineasta: “Yo personalmente no lo he visto nada. Tiki la lleva absolutamente Miguel Asensio, es Miguel Asensio en todo sentido, todo pasa por él”.

Desde el círculo de López detallan que no ha tenido más trabajos que la asesoría de guiones que hizo para SOS Mamis, que su última película como director fue Dulce familia y que “ha estado fundamentalmente centrado en preparar su defensa”.

Dulce familia es su última película como director.

Hoy también tiene un departamento en Providencia y se sigue asesorando con Imaginacción, la empresa de lobby y comunicación estratégica de Enrique Correa que lo orientó desde antes que en 2018 aparecieran las primeras denuncias en la prensa. Desde ahí, lo siguen apoyando para sus siguientes pasos, los que en el ámbito judicial son más concretos: el pasado miércoles la Fiscalía informó que pedirá 15 años de cárcel en contra del también guionista, luego de ser acusado de violación y abuso sexual reiterado en contra de cinco víctimas.

Según indicó el fiscal Felipe Cembrano, de la Fiscalía local de Las Condes, se reunieron “antecedentes suficientes” para acusar a López de violación y abuso sexual reiterado en contra de cinco mujeres, junto al delito de ultraje público a las buenas costumbres. La audiencia de preparación del juicio oral en su contra quedó fijada para el 22 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

En tanto, López ha preparado toda su arremetida con su abogada, Paula Vial, quien ese mismo día señaló: “Como defensa, hemos rechazado toda posibilidad de procedimiento abreviado o acuerdo intermedio que implique aceptar la culpabilidad en cualquiera de los casos presentados”.

Sobre la situación judicial y las denunciantes, una realizadora y dueña de productora independiente sostiene: “Es idílico creer que en Chile, las chicas que denuncien tenga una justicia real en esta industria. De la boca para afuera, todos apoyan, pero el caso es que veo a la mayoría cesante, vetada de manera solapada porque nadie quiere enfrentar a este Goliat”.