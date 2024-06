El centro de control está en Estación Central: cómo funciona el sistema de comunicación y seguridad en EFE

La madrugada del jueves pasado, un trágico accidente ferroviario ocurrió en la comuna de San Bernardo que involucró a un tren de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) que estaba realizado una prueba de velocidad sin pasajeros, y a otro de la compañía de Ferrocarril del Pacífico S.A. (Fepasa), que viajaba hacia el norte con material de carga. El impacto causó la muerte de dos personas y que nueve, que viajaban en el tren de EFE, resultaran heridas.

Debido a este accidente desde el gremio de trabajadores ferroviarios iniciaron un paro, solicitando mejoras en el sistema de seguridad. Según indicó Ximena Silva, abogada del controlador de tránsito -imputado por cuasidelito de homicidio y lesiones graves en el contexto de la colisión- su representado le ha transmitido que previo al accidente tuvo que comunicarse a través de celular, ya que el sistema de radiofonía no funcionaba, mientras que desde EFE respondieron que “el sistema de comunicaciones funcionaba”.

Sobre cómo funciona el sistema de comunicación y seguridad de los trenes, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, detalló esta mañana en Radio Infinita que la comunicación entre los trenes y el centro de control que está en Estación Central “está basada en un sistema automático de señalizaciones”.

“Ese es el control primario, se llama sistema de movilización”, explicó. Y añadió que en este primer nivel “no hay personas involucradas”.

“O sea, cuando el tren va hacia el sur, se encuentra con semáforos -igual que los semáforos de la calle- en que no hay una persona diciéndole a los automovilistas si tienen que avanzar o no avanzar, hay un sistema, una luz amarilla, un ceda el paso, una luz roja, una alarma en el tren, una señal en el centro de monitoreo en la Estación Central”, detallo´. “Ese es el sistema primario y que funciona de modo de darle señales a los maquinistas respecto de qué es lo que se van a ir encontrando más adelante y cuándo tienen que detener el vehículo”.

Sobre este primer sistema, indicó, “hay un sistema de comunicación verbal que permite que el conductor y su maquinista -porque van de a dos normalmente, sobre todo cuando no hay un sistema radial- ellos están comunicados con el sistema de Estación Central. Uno va permanentemente recibiendo las señales que le van dando cuando él se necesita, y se lo va informando al conductor que tiene al lado”.

“Y ahí hay dos sistemas posibles: hay un sistema que es de radiofonía propio del vehículo, y hay otro que cuando no tenemos eso habilitado, se habilita un sistema en base a teléfonos celulares”, indicó.

En el caso de las redes de Chile, por ejemplo en Valparaíso y en Santiago, “solo hasta Nos tenemos un sistema de radiofonía”. “De Nos hacia el sur funcionamos con un sistema de telefonía celular y telefonía fija, porque en el lado de la Estación Central es fija. Es solo telefonía celular en el tramo en la parte del vehículo, del tren”.

Sobre esto, el ministro destacó que “el sistema funciona”. Por ejemplo, sostuvo, “si yo pido permiso para avanzar y no logro conectarme, porque por alguna razón no hay conexión celular, no puedo avanzar. O sea, el sistema tiene protocolos y que se hacen cargo de que está basado en un sistema de telefonía celular que eventualmente puede tener algún tipo de falla”, afirmó.