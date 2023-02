Comuneros amenazan de muerte a Bomberos en Ercilla y los obligan a cargar agua de uno de sus carros en vehículos particulares

En la comuna de Ercilla, personal del Cuerpo de Bomberos de Vicuña, que forma parte de la fuerza de tarea que viajó del norte a prestar apoyo en el combate de los incendios forestales, cuando se dirigía en el carro Z1 a controlar un siniestro, por caminos aledaños a la comunidad de Temucuicui, fue interceptado por un grupo de personas que se desplazaba en camionetas y que amenazó a los voluntarios obligándolos a entregar su carga de agua.

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Vicuña, Diógenes Rojas, relató los hechos.

“Bueno, hay problema con la comunidades mapuches, hay problemas serios en ese sector, pero nosotros no tenemos nada que ver con los problemas que ocurran ahí, que son de conocimiento público. Zonas donde no hay garantías, donde no hay presencia policial, ni militar, entonces al momento de salir al procedimiento fueron interceptados por gente de esa comunidad y fueron obligados a hacer la carga de agua a los vehículos particulares”, señaló.

Los sujetos aprovecharon las ventajas geográfica de la zona explicó el comandante Rojas.

“El problema se suscitó donde había un puente para cuatro toneladas y nuestro camión pesa alrededor de veinte. Entonces el maquinista le manifestó a esas personas que no podía pasar por el tema del peso del vehículo. A lo cual ellos no lo entendieron, así que lo obligaron a pasar ese puente incluso con amenazas de muerte hacia el personal y de llevarse el vehículo. Bajo estas circunstancias, se hizo la carga de agua a los respectivos vehículos y posteriormente se volvieron al cuartel”, explicó.

Producto de esta experiencia y por motivo que está por arribar hoy un nuevo contingente de fuerza de tarea desde la Región de Coquimbo, se convocó a una reunión urgente de los comandantes y superintendentes de Bomberos vía Zoom para analizar la decisión de retirar carros y personal por falta de garantías y seguridad para los voluntarios asignados a Ercilla.

Ataque en Curacautín

Tres personas lesionadas de diversa consideración, una vivienda, un casino, un galpón y un camión destruidos fue el saldo de un ataque incendiario en la que participaron a lo menos seis sujetos con sus rostros y portando armas de fuego, en Curacautín, anoche.

El grupo irrumpió en una propiedad pasadas las 23.00 horas de este martes 7 de febrero y amenazaron y golpearon a los residentes.

Una vez que lograron que las víctimas abandonaran el lugar, rociaron con combustible las instalaciones y el vehículo y luego incendiaron todo. Tras ello, se dieron a la fuga en una camioneta de color rojo en la que se desplazaban.

El hecho se registró en el sector Blanco Sur, en las cercanías del Parque nacional Conguillío de La Araucanía.

Carabineros de la zona tomó la denuncia y concurrió a verificar el hecho, prestando la colaboración a las víctimas que debieron ser tres trasladas hasta el hospital de la zona precordillerana para recibir atención médica de urgencia.

Una de las personas que fue golpeada, producto de heridas en su cabeza provocadas por los culatazos con un arma larga que recibió, debió ser trasladada al Hospital de Victoria y está con pronóstico reservado.

A la emergencia concurrieron tres unidades de Bomberos para apagar el fuego en los inmuebles y evitar que el fuego se propagará hacia las áreas silvestres protegidas por Conaf.

En las primeras diligencias desarrolladas por Carabineros en el sitio del suceso, se encontró una pancarta rechazando la presencia de las empresas forestales y latifundistas con la firma de la agrupación Resistencia Mapuche Pehuenche.

Se dio cuenta del hecho al Ministerio Público, entidad que dispuso que la Brigada Criminalística de la PDI desarrolle las diligencias para dar con los autores de este ataque incendiario, que ocurre en plena vigencia del estado de catástrofe que afecta a La Araucanía por los incendios forestales y el estado de excepción constitucional que está vigente desde hace casi un año en la zona por grave alteración del orden público.