Gobernador del Biobío afirmó tener certezas de la intencionalidad de los incendios forestales: “Hay gente criminalmente prendiendo fuego”

140 mil hectáreas afectadas, más de 540 casas destruidas y más de 800 con deterioros llevaron al Consejo Regional del Biobío a aprobar un plan de ayuda por 50 mil millones de pesos, con la finalidad de enfrentar la emergencia por los incendios forestales y apoyar a vecinos y vecinas afectados en materia social, habitacional y de reactivación económica.

El gobernador, Rodrigo Díaz, dijo estar convencido y tener certeza de la intencionalidad detrás de los focos.

“Hay gente criminalmente prendiendo fuego”, aseguró en diálogo con radio Universo esta mañana.

“Tenemos focos de incendios en la salida sur de Contulmo, distintos lugares donde se prendió fuego a 300 metros de distancia cada uno, lo pude ver, nadie me lo contó. El alcalde de Mulchén me contaba cómo se prendían focos en los cuatro puntos cardinales, tengo reportes de policías, de Bomberos, de gente que ha andando prendiendo fuego. No tengo indicios, sino certezas, necesitamos más patrullajes en la zona”, afirmó la autoridad regional electa.