Concejales de La Pintana se querellan contra alcaldesa Claudia Pizarro por injurias: los acusó de tener nexos con la “narcopolítica”

Este martes, cuatro concejales oficialistas de La Pintana presentaron una querella criminal por injurias graves contra la alcaldesa de esa comuna, Claudia Pizarro (DC). Se trata de una acción judicial interpuesta por Scarlet Rohten (PS), Simón Bolívar (PR), Sandra Chacón (FREVS) y Carla Gatica (ind.-FREVS).

El mismo grupo de ediles rechazó, el pasado 14 de mayo en el Concejo Municipal, la construcción de un instituto profesional DuocUC en su territorio. Tras el resultado, la jefa comunal acusó -en Radio ADN- que los concejales “están relacionados con la narcopolítica”.

Más tarde, en conversación con La Tercera, la alcaldesa aseguró: “Todo esto son pasadas de cuenta que no responden a un tema político; hacen referencia a las denuncias que hice durante la administración del exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, que por cierto cumplen casi 10 años. El concejal Bustamante fue funcionario de esa administración y la concejala Rohten ha hecho bingos para narcotraficantes. No me vengan a decir que es un tema político”.

Respecto a la querella presentada esta jornada, la concejal Gatica aseguró que las reuniones con la institución no fueron registradas por la Ley de Lobby y que las actas tampoco fueron presentadas ante el Concejo Municipal. “Aquí hubo una falta de transparencia y una falta de información importante (...) y no hubo información sobre el proyecto”, argumentó respecto al rechazo de la iniciativa.

Además, dijo que la jefa comunal “hace estas acusaciones vinculándonos con el narcotráfico, y debemos decir que en la comuna no hay ningún concejal que tenga vínculos con el narcotráfico”.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

“Nos involucraron con el narcotráfico. Para hacer esas acusaciones hay que tener pruebas y no las hay, por eso nosotros estamos presentando esta querella. Nuestras familias lo están pasando mal por todo lo que se ha hablado de nosotros”, complementó, por su parte, Chacón.

En tanto, el edil Bolívar dijo que los dichos de Pizarro son “una falta de respeto porque somos autoridades de La Pintana”. Asimismo, sugirió que “se ha dañado nuestra honra en medios locales y en el periódico de la comuna, con el único sentido de estigmatizarnos y de que la gente se moleste con nosotros por esta decisión”.

Pizarro responde y emplaza a presidenta del PS

A través de su cuenta de X, la alcaldesa de La Pintana respondió a la arremetida del grupo de ediles. “En junio de 2016, cuando era candidata de la Nueva Mayoría a la alcaldía de La Pintana, siete ‘colegas’ pidieron mi destitución como concejala en la justicia electoral. Les gané, fueron condenados en costas y fui elegida alcaldesa. En 2021, dos concejales se querellaron en mi contra por ‘dejar morir a la gente en pandemia’ y por fraude al fisco. Fui sobreseída de ambas causas, porque las acusaciones eran falsas, y volví a ser elegida alcaldesa”, partió señalando.

“Hoy, ad portas de una nueva elección, los concejales que rechazaron el Duoc UC y los recursos del royalty minero se querellan en mi contra por injurias. No nos salió fácil haber enfrentado y derrotado a un alcalde que estuvo 24 años en el poder y que logramos condenar por corrupción. Sus herederos políticos, cuyos nombres se repiten en las acciones judiciales, siguen buscando volver, pero no pasarán. #LaPintanaMejorQueNunca”, agregó.

Luego, volvió a referirse al tema por la misma vía. Esta vez, emplazando a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, partido en donde milita una de las concejales involucradas: Scarlet Rohten. Junto a la publicación, adjuntó una captura de imagen en donde se ve a una periodista que ella vincula con la colectividad difundiendo -en un chat- la convocatoria de prensa sobre la presentación de la querella.

“Estimada senadora Paulina Vodanovic: Me encantaría saber si la persona que hizo la gestión de prensa para la querella de concejales en mi contra sigue siendo parte de la estructura de comunicaciones del Partido Socialista. Es para una tarea. #ContigoChileMejor”, emplazó.