Cónclave oficialista: partidos de gobierno se abren a formar una alianza con la DC para las próximas elecciones

Este lunes desde las 09:00 horas se reunieron los partidos oficialistas en la sede de Convergencia Social (CS), en calle Esmeralda, Santiago centro. Para abordar, según mencionaron sus propios dirigentes, asuntos como el proceso constitucional, la agenda legislativa y alianzas políticas para las próximas elecciones.

Las diez colectividades, cada una con seis representantes, anunciaron respecto al último tema mencionado, por medio de una declaración, que se abren a enfrentar los próximos comicios de alcaldías y gobiernos regionales en conjunto con la Democracia Cristiana “así como también con quienes compartimos los objetivos de nuestra Alianza de Gobierno”, señalaron.

Junto con ello manifestaron su voluntad de “presentarnos en la mayor unidad posible en las elecciones de concejales/as y consejeros/as regionales”.

Al respecto, el secretario general del PS, Arturo Barrios, sostuvo que “es muy llamativo que hayamos acordado hacer un llamado a incluir a la DC en el próximo pacto electoral. Y si bien eso está pensado por ahora sólo para la próxima elección municipal, es un acuerdo con perspectiva de futuro a más largo plazo”.

Por su parte, José Toro Kemp, secretario general del PPD, agregó que “la voluntad decidida de todos los partidos de la Alianza de Gobierno en concurrir a esa elección en una lista con candidato único en cada comuna y en cada región, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista”. Además, puntualizó que la idea de la alianza se habría estado formulando desde el encuentro de alcaldes que tuvo lugar en la comuna de La Serena.

“Ellos (la DC) tienen el legítimo derecho a plantearse en qué momento hacen una integración más activa, porque de lo que se trata es de enfrentar de manera conjunta la elección de diciembre y las batallas electorales del próximo año, pero nadie tiene el derecho de urgir y presionar a un partido que tiene su propia identidad y que, si bien es cierto, tiene niveles de concordancia muy grande no forman parte del gobierno ni de la coalición de partidos de gobierno. Pero todos los partidos tenemos la voluntad de que para enfrentar a la derecha hace falta todas las fuerzas”, planteó por su parte el presidente del PC, Lautaro Carmona.

Análisis al Proceso Constitucional

En la reunión se abordó además el futuro del proceso constitucional, donde expresaron que, si bien es necesario tener una nueva Constitución para el país, “la forma en que se ha desarrollado el proceso dificulta que de éste surja un texto que una a Chile, pues la propuesta conocida hasta hoy implica un fuerte retroceso en derechos y garantías”.

Además, llamaron a la derecha a “construir un acuerdo que ponga los intereses del país en el centro y no únicamente los de su propio sector”.

En esa misma línea, Carmona precisó que “el acuerdo es hacer reflexionar a la derecha y en particular a los republicanos de que tomen en cuenta de que se trata de un texto constitucional para articular a todo el país y no sólo a un sector del país, de que se trata de un texto constitucional y no de un programa de gobierno”.

Por su parte, el secretario general del PPD, añadió que “aún es tiempo y aún es necesario poder cumplir a Chile y entregarle un nuevo texto constitucional que represente la transversalidad y la diversidad de nuestro país”.

La agenda de Gobierno

Por último, en la instancia de encuentro entre las diez colectividades se acordó que “por el bien de Chile, nos comprometemos a actuar con la mayor unidad programática para avanzar en las urgentes demandas ciudadanas que exigen fortalecer la seguridad pública, social y económica, al mismo tiempo que seguiremos enfrentando sin matices la corrupción y la delincuencia”.

Viendo hacia futuro, los partidos se comprometieron a fortalecer el “trabajo común”, para así poder avanzar en el programa de gobierno y respaldar “decididamente el gobierno liderado por nuestro Presidente Gabriel Boric”.