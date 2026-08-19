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    Construcción del Túnel Lo Ruiz alcanza un 20% de avance: proyecto busca descongestionar el Nudo Quilicura

    El ministro De Grange destacó el avance de las obras apuntando que "estos proyectos que son proyectos de estado que trascienden gobiernos, tienen un impacto en la calidad de vida".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este miércoles, las autoridades dieron a conocer que la construcción de Túnel Lo Ruiz ya alcanza un 20% de avance.

    La iniciativa, que representa una inversión cercana a los US$450 millones, tiene por objetivo descongestionar el Nudo Quilicura y contempla la construcción de dos túneles de 1,47 km de extensión cada uno, bajo el Cerro Lo Ruiz, además de conexiones directas con las autopistas General Velásquez y Vespucio Sur.

    El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, realizó una visita inspectiva a las obras, ocasión en que señaló que “estos proyectos que son proyectos de estado que trascienden gobiernos, tienen un impacto en la calidad de vida y no sólo eso, sino que en la productividad y en el desarrollo de nuestras ciudades que es fundamental”.

    En total serán cerca de 3km de túneles, con dos túneles unidireccionales (oriente y poniente), con altos estándares de seguridad, tecnología y velocidad de diseño de 80 km/h. A la fecha se han excavado en total 550 metros de túneles.

    “Esperamos que se trabaje intensamente en el actual gobierno y que a fines del año 2028, mediados del año 2029, estas obras ya estén disponibles para los usuarios, para los distintos vehículos privados, transporte público, transporte de carga, de tal forma como ya les dije, de mejorar la calidad de vida de decenas de miles de familias y también mejorar la productividad y la conectividad dentro de nuestra ciudad”, añadió el ministro.

    Se espera que cuando las obras estén completas, se reduzca la congestión vial del Nudo Quilicura en un 25%, permitiendo un ahorro de hasta 20 minutos en los tiempos de viaje.

    El proyecto también contempla más de 10 mil hectáreas de áreas verdes, tres nuevos parques comunitarios y una nueva ciclovía de 3 km, entre otros.

    En tanto, el Director General de VíasChile, Andrés Barberis, destacó que “esta primera visita del biministro Louis de Grange a Túnel Lo Ruiz, el alcalde de Renca, Claudio Castro y todas las autoridades que hoy nos han acompañado, es una oportunidad para mostrar en terreno cómo está progresando un proyecto que es de gran relevancia para la conectividad del sector norte de Santiago”.

    “Alcanzar un 20% de ejecución refleja el importante trabajo que hemos desarrollado durante este primer año de construcción y nos impulsa a seguir avanzando de acuerdo con los principales hitos contemplados para la obra”, añadió.

    Más sobre:Túnel Lo RuizConstrucciónMinisterio de Obras PúblicasLouis de Grange

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