Corte de Apelaciones acoge solicitud de detención previa contra presunto implicado en homicidio de Ronald Ojeda

La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago accedió de forma unánime a la solicitud del Ministerio Público de pedir la detención previa de Maickel David Villegas Rodríguez, aprehendido hoy en Costa Rica y sindicado como uno de los autores del homicidio del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile el 2 de febrero de este año.

Villegas de 26 años, tenía una alerta roja de captura internacional emanada por Interpol y fue sorprendido por los efectivos cuando ingresaba a Costa Rica desde Panamá.

Tras confirmarse su detención, el sujeto vinculado al Tren de Aragua fue rápidamente formalizado en ausencia ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de secuestro con homicidio, donde se decretó la medida de prisión preventiva y el inicio de un proceso de extradición.

Tras la audiencia, el tribunal solicitó a la corte su pronunciamiento sobre la petición de la Fiscalía para la detención previa del sujeto, así como sobre el inicio del proceso para que el sujeto sea extraditado a Chile.

De acuerdo al tribunal de alzada, la solicitud de detención previa fue aceptada debido a que “resulta manifiesto el riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, desde que su actual privación de libertad en el mencionado país (Costa Rica) obedece únicamente a una infracción a la legislación de extranjería”.

Maickel David Villegas Rodríguez fue aprehendido en Costa Rica.

“La detención inmediata del requerido se torna necesaria en vista de la gravedad del delito, cuya modalidad de ejecución implicó una sofisticada planificación”, agregó la corte en sus argumentos.

Por ende, la Corte de Apelaciones solicitará de oficio a las autoridades judiciales de Costa Rica de la solicitud de detención previa de Villegas.

Extradición

Sobre la apertura de una solicitud de extradición del imputado, el tribunal de alzada explicó que no existe un tratado sobre este concepto entre Chile y Costa Rica, por lo que se invocará al Código de Derecho Internacional de Derecho Privado para realizar la petición. La sala que de acuerdo a esta normativa se cumplen los requisitos para llevarla a cabo.

“Es posible advertir que se verifican los supuestos previstos en la normativa antes citada. En efecto, el delito por el cual se sustenta la extradición se perpetró en el territorio del país que la pide; el hecho que la motiva tiene carácter de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la del requerido; la pena asignada a los hechos imputados no es inferior a un año de privación de libertad; se expidió una orden de detención preventiva en contra de la persona reclamada con fecha de 11 de marzo de 2024; no se trata de un delito político ni conexo; ni ha sido juzgado por el ilícito que se le atribuye; asimismo, no ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal ni de la pena”, expresa el pronunciamiento de la corte.