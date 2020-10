Corte de Apelaciones de Iquique acoge recurso de amparo a favor de Hugo Gutiérrez por amenazas de infante de marina

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de amparo presentado por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) por amenazas efectuadas por un infante de marina en su contra.

Según la acción presentada por el parlamentario, el 21 de octubre, en razón de comentarios respecto de la Armada de Chile que realizó el diputado en un programa radial -donde tildó a la institución naval de “asociación ilícita terrorista”, “antipatriotas” y de “grupo de genocidas”-, el efectivo, según la presentación del recurso, realizó comentarios en un grupo de Whatsapp integrados por infantes de marina -a los que Gutiérrez accedió-, donde el acusado por el legislador señala que “no me quitan las ganas de pegarle un balazo, un balazo en la cabeza”.

Así, en fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción, al considerarse que existe una amenaza cierta de atentado contra la vida del diputado.

No obstante, la corte descartó la misma acción judicial en contra de la Armada, al descartar que la institución esté vinculada al hecho. “Que, primeramente, con lo informado por Armada de Chile, no se visualiza actuación alguna de parte de la referida institución, que perturbe o amenace la libertad y seguridad personal del amparado, no acreditándose circunstancia alguna que lo vincule con los hechos denunciados, por lo que la acción será desechada respecto de dicha recurrida”, establece el fallo.

Los antecedentes fueron remitidos por el tribunal al Ministerio Público.

Producto de las declaraciones de Hugo Gutiérrez en el programa radial, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, junto al comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, ingresaron una denuncia ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, para que se investiguen penalmente las declaraciones del legislador en contra de la institución naval.