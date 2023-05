CPLT instruye investigación sumaria en Subsecretaría de Relaciones Exteriores por no contestar solicitud de información respecto a Lucía Dammert

Este lunes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) instruyó una investigación sumaria en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores por no cumplir en el plazo estipulado por el mismo consejo tras acoger un recurso de amparo contra la repartición estatal, que dictó que debe entregar detalles de las conversaciones sostenidas entre los gobiernos de Estados Unidos y Chile a propósito de una supuesta comparecencia de la exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Lucía Dammert, para declarar ante el FBI.

En septiembre de 2022, el gobierno respondió a una publicación del medio digital Interferencia, señalando que realizaron “por medios oficiales” una consulta al país norteamericano respecto de la la supuesta declaración de Lucía Dammert, descartando su veracidad.

“Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”, señalaba el comunicado que fue difundido por Presidencia, en medio de una gira del Presidente Gabriel Boric a ese país.

A raíz de ese anuncio, se presentó una solicitud de información para acceder al intercambio entre el gobierno y el país norteamericano con el fin de desmentir la publicación. Comunicación que, según estimó el consejo directivo del CPLT, se trata de información pública “que debía entregarse”, por lo que dictó un plazo de cinco días hábiles para que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores hiciera entrega de la información solicitada, plazo que venció el pasado 8 de mayo.

En ese sentido, tras el desacato de la repartición ministerial, el CPLT informó que la Subsecretaría “no ha explicado de manera detallada las razones de no tener en su poder la información solicitada, por lo que, no es posible concluir que se encuentre debidamente satisfecho el estándar que se ha definido para aquellos casos en los que se invoque como defensa la inexistencia de la información, lo que impide considerar como cumplida la decisión”.

“Si la Subsecretaría de Relaciones Exteriores no cumplió una orden, que por ley emitió el Consejo para la Transparencia, se levantan una serie de dudas, y una de las más graves, que espero no sea así, es que podría no haber existido comunicación oficial alguna entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Estados Unidos, relativo a las investigaciones reservadas llevadas por el FBI, lo que sería un hecho inédito y gravísimo, y que va mucho más allá de una falta de transparencia”, acusó el presidente del CPLT, Francisco Leturia.

En la resolución que acogió el recurso de amparo, el CPLT dio cuenta que la argumentación de la subsecretaría “solo se limitan a demostrar que a la fecha no existirían actos, resoluciones, contratos, acuerdos u otros antecedentes de naturaleza tangible que tengan algún grado de identidad con los elementos descritos en la solicitud, sin referirse a aspectos relevantes, como los asociados a la emisión de un comunicado de prensa que alude expresamente a la existencia de una consulta “por medios oficiales””.

La jefa de asesores de La Moneda renunció a mediados de septiembre de 2022, tras seis meses en el cargo. el exdiputado Miguel Crispi asumió en su reemplazo. La tensa relación con el “círculo de hierro presidencial” y la presión de RD para poner a uno de los suyos en ese puesto fueron los factores determinantes para su salida. A sus cercanos, la socióloga comentó que fue víctima de una operación política. El día de la renuncia se publicó el reportaje que la involucraba en una supuesta investigación por narcotráfico. El desmentido se hizo a la semana siguiente.

“Sin duda el tema es delicado, porque no es bueno que se despierten dudas sobre la real existencia de dicha comunicación oficial con Estados Unidos que fue citada en el comunicado como antecedente, o peor aún, que se haya perdido. Por eso, el escenario ideal es que dicha información se entregue. No es mucho pedir. Básicamente quien llamó, a quién, y cuándo”, explicó Francisco Leturia.

Asimismo, destacó que este caso “muestra que la institucionalidad está funcionando bien. El solicitante alegó y gracias a ello, probablemente la información sea entregada. Y si no, la persona que incumpla la ley, recibirá el mismo trato y las mismas sanciones, sin importar que sea un exconsejero o una expresidenta del CPLT, o una persona cualquiera”.

La actual subsecretaria, Gloria de la Fuente, era parte del CPLT cuando entidad hizo la solicitud de información. Había presidido el organismo y por entonces se desempeñaba como consejera.