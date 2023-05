La Moneda asegura que funcionarios venezolanos están en la frontera y se abre a idea de trasladar migrantes apostados en Arica vía aérea

El ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve, se abrió a la idea planteada por el gobierno venezolano de trasladar vía aérea a sus connacionales que se encuentran agolpados en la frontera norte entre Tacna y Arica, que en su mayoría se trata de migrantes que buscan cruzar a Perú para así retornar a su país de origen.

La idea la puso sobre la mesa este sábado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yvan Gil, quien a través de redes sociales anunció que habían estado en contacto con las cancillerías de Perú y Chile, y que además pedían “plenas garantías” para que los aviones de la línea Conviasa “puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas”.

Así las cosas, esta martes Monsalve -quien se encuentra subrogando a la titular de Interior, Carolina Tohá- anunció que desde el gobierno no descartan ninguna posibilidad para que lo ciudadanos extranjeros agolpados -en su mayoría venezolanos- en la zona fronteriza puedan volver a su país de origen.

“Es voluntad del gobierno de Chile construir los acuerdos que permitan lo que los ciudadanos que están en la frontera quieren, que es volver a sus países. Para esto se requiere sin duda la participación del país de origen, en este caso particularmente de Venezuela. Y Chile tiene abierto los canales diplomáticos para buscar un acuerdo, que puede ser un corredor humanitario terrestre o también pudiera ser la disposición de Venezuela de trasladar a sus connacionales vía aérea desde Chile a Caracas, eso se está conversando y creemos que es una conversación que puede tener buenos resultados”, apuntó Monsalve.

Además, la autoridad de Interior informó que la embajada venezolana en Chile instaló en la Línea de la Concordia puntos de ayuda y funcionarios para entrevistar a sus connacionales con el propósito de facilitar el retorno a su país.

“El que haya disposición de la embajada venezolana en el complejo fronterizo es una buena señal que abre las puertas a ser optimistas a la posibilidad de tener un acuerdo que permita viabilizar el traslado de los ciudadanos venezolanos que están en la frontera norte a su país, en este caso Venezuela. Hay que mirarlo como una buena señal, una señal que permite ser optimista a la eventualidad de un acuerdo que permita el retorno de los ciudadanos venezolanos por una vía que puede ser terrestre o puede ser aérea”, expresó el exdiputado socialista.

Consultado sobre cuál era la opción más viable para el gobierno, Monsalve fue tajante: “Lo más conveniente es lo que permita un acuerdo, ya sea terrestre o vía aérea, lo que importa es que tengamos un acuerdo con el país de origen”.

Enfatizó, en la misma línea, que la presencia de funcionarios del gobierno venezolano en la frontera chileno-peruana es indicio de que las conversaciones entre ambos estados avanzan y que es posible ser “optimistas” en la contención de la crisis migratoria. “La señal de hoy es positiva porque hay presencia del Estado venezolano respecto de esta crisis migratoria y hoy día hay personas de la embajada venezolana que están en el complejo fronterizo de Chacalluta”, aseguró Monsalve.

El subsecretario, además, aseguró que las conversaciones con Perú están avanzando para permitir un ingreso humanitario en ciertos casos de migrantes -como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores- que buscan cruzar a ese país.

“Deberíamos establecer algún principio de acuerdo que permitiera que las personas no siguieran en el espacio del complejo de Chacalluta”, remarcó.

Sobre la posibilidad de que aviones de la Fuerza Aérea trasladen migrantes hasta Venezuela, el ministro subrogante aseguró que no se descarta ninguna alternativa. “Me gustaría un acuerdo que permitiera que el estado venezolano se haga cargo del retorno de sus connacionales a su país. Esperamos que ese sea el camino, pero no descartamos ninguna alternativa”, reiteró.