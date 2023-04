Crisis migratoria: ministro del Interior peruano asegura que extranjeros que “no tengan documentación, no pueden ingresar”

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, advirtió que los migrantes que se encuentran en la frontera con Chile y que tienen la intención de ingresar a su país sin documentación “no podrán hacerlo”. Además, señaló que el gobierno peruano ha tomado todas las medidas para abordar la crisis migratoria.

En entrevista con la radio peruana Exitosa, el titular del Interior detalló que visitó Tacna para “ver cómo las medidas que se habían tomado se estaban implementando”.

Además, afirmó que “se han aprobado importantes medidas para garantizar la seguridad de las personas en nuestras fronteras y así facilitar la regularización de extranjeros”.

Y es que el miércoles 26 de abril, el gobierno peruano decretó estado de emergencia en sus fronteras para controlar el flujo de migrantes. En este contexto, Romero señaló que la primera medida “fue autorizar a nuestras Fuerzas Armadas para que trabajen con la policía en el resguardo de las fronteras y no permitir ningún ingreso ilegal, ni agresiones”.

“Están trabajando de la mano para controlar rigurosamente que los extranjeros que cuenten con toda su documentación en regla puedan ingresar al Perú”, agregó el titular del Interior.

Respecto a la crisis fronteriza con Chile, Romero destacó que pueden ingresar al país ”aquellos extranjeros con visa, su pasaporte y carnet de extranjería. Ellos sí están permitidos de ingresar y no hay ningún problema. Los que no tienen la documentación no pueden ingresar”.

Además, aseguró que la Superintendencia de Migraciones publicará en los próximos días un protocolo para regular el tema y “establecer una base de datos especialmente de aquellos que ya están en forma regular. Hay muchos de ellos que tienen su carnet de permiso temporal que ya no han regularizado”.

En esa línea, el ministro del Interior de Perú, planteó que la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, “está trabajando arduamente, de tal manera de poder encontrar algún punto de solución”.

Por su parte, el ministro de Defensa del país vecino, Jorge Chávez, anunció por la radioemisora peruana RPP, que hay 12 puestos de vigilancia ubicados en la zona fronteriza con Chile con efectivos de 196 miembros de las Fuerzas Armadas.

Agregó que tanto el Ejército y la Fuerza Aérea está revisando los lugares donde se ha producido el ingreso irregular de migrantes.

En esa línea, Chávez explicó que estos miembros de la Fuerza Aérea han sido enviados a este lugar de frontera para realizar “una misión especial sobre un punto de vigilancia en la carretera”.

El titular señaló que los militares apoyarán a los agentes policiales en puntos “críticos y sensibles” y aclaró que las FF.AA se mantendrán a cien metros de la línea de la frontera.

Además, el ministro de Defensa del país vecino, advirtió que “lo que estamos viendo, y lo digo con el más profundo de los respetos, es que las acciones y decisiones que ha tomado un país vecino nos están afectando. Hemos visto unas lamentables imágenes hace algunos minutos, la violencia con la que están actuando los ciudadanos migrantes”.

En ese sentido, afirmó que “las acciones y decisiones que hace el gobierno de un país limítrofe no pueden perjudicar e ir en contra de los intereses de nuestro país”.

“Es por eso que, siendo consecuente con lo expresado por el premier y la nota de prensa de cancillería, se está trabajando justamente para lograr la intervención de un actor muy importante que es Venezuela para que garantice el derecho de sus ciudadanos de poder regresar”, finalizó Chávez.