CUT exige renuncia de directora administrativa de La Moneda por muerte de trabajador

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) exigió la renuncia de la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rosas, debido al fallecimiento de un trabajador tras una extensa jornada laboral de 18 horas.

A través de una declaración pública la multisindical se refirió a la muerte del trabajador Hugo Morales, de 63 años, acontecida el pasado 28 de septiembre, mientras cumplía tareas de mantenimiento en la sede de gobierno.

Esto, luego de que la Dirección del Trabajo el informe de la Dirección del Trabajo (DT) sobre el suceso es clave en el proceso investigativo elaborara un informe sobre el suceso.

En el escrito, al que tuvo acceso La Tercera, se dejó constancia de que Morales era funcionario público en calidad de contrata vigente con Presidencia de la República. Sobre su larga jornada laboral, el texto afirma que hasta el 26 de septiembre ya había acumulado 24 horas diurnas extraordinarias y 4 horas nocturnas extras en el mes.

Ahí también se señala que la Mutual de Seguridad determinó que la causa del deceso es de carácter “común”, por lo que no se calificó como un accidente laboral cubierto por la Ley 16.744, lo que ha despertado preocupación en la familia del gásfiter fallecido.

Como se explicita en el informe, la DT concurrió al lugar 48 horas después, es decir el 30 de septiembre, para realizar los primeros peritajes. En ese informe preliminar se detalla que Morales habría trabajado más de 18 horas seguidas, además de haber cumplido de sobra con las 44 horas reglamentarias semanales que establece la jornada laboral de los funcionarios públicos.

En el comunicado la organización gremial expresó “su profundo pesar e indignación ante el informe emitido por la Dirección del Trabajo sobre el fallecimiento del trabajador Hugo Morales, funcionario de mantenimiento de La Moneda en calidad de contrata vigente con la Presidencia de la República, quien falleció tras una jornada extenuante de 18 horas de labores, mientras realizaba labores de mantención”.

Al respecto manifestó que “el 1 de octubre nos manifestamos sumándonos a las denuncias que realizó la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia (Anfupres), quienes acusan de tener una sobrecarga de trabajo, falta de planificación y deficientes condiciones laborales, cuestionando al Gobierno en su rol de empleador, y alertamos de la gravedad del aumento desmedido de horas extras que afectan a las y los trabajadores de la Casa de Gobierno”.

“Esta tragedia no es aislada, sino que revela una preocupante práctica de sobrecarga laboral. Una realidad país es que los bajos salarios obligan a los trabajadores a complementar el sueldo en base a horas extras, incluso sobrepasando los máximos legales”, agregó la entidad.

Luego la CUT expresó que “esta situación no sólo es inaceptable, sino ilegal. Durante septiembre, Hugo acumuló 28 horas extra y en otros meses excedió las 50 horas, una carga incompatible con una jornada digna y sostenible, que supera lo establecido por la OIT bajo el principio de trabajo decente”.

Enseguida apuntó que “esta carga extrema fue consecuencia de una mala planificación, que obligaba a realizar tareas de “urgencia” para evitar interrupciones en horarios de oficina”.

Añadió que ”es inaceptable que estas prácticas ocurran bajo una administración que promueve una jornada laboral de 40 horas semanales, el trabajo decente, que debiera dar el ejemplo en el respeto a los derechos laborales”.

La Central Unitaria de Trabajadores puntualizó que “es por eso, exigimos la renuncia de la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rosas y todo su equipo por permitir condiciones que atentan contra la dignidad de las y los trabajadores; por no investigar las denuncias de maltrato laboral que da cuenta cuenta el informe de la Dirección del Trabajo; por no generar espacios laborales seguros y libre de violencia, según lo establecido en el convenio 190 de la OIT, y por permitir extensas jornadas laborales contraviniendo la normativa legal”.

Finalmente en la declaración, la organización sindical indicó: “Hacemos un llamado urgente al gobierno para que demuestre su compromiso con el respeto y la dignificación del trabajo, no sólo con mejores salarios, sino también con entornos laborales seguros y justos para todos los trabajadores y trabajadores de Chile y respete lo establecido por la OIT en el marco del trabajo decente”.