Declaran inadmisible recurso de amparo interpuesto por Yáñez previo a formalización

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

"No puede pretenderse que la acción de amparo se erija en un instrumento que propicie la revisión por vía no destinada al efecto de lo actuado por un tribunal", se señala en el fallo del tribunal de alzada. Más temprano, la defensa de la autoridad policial ingresó en la Corte de Apelaciones de Santiago una orden de no innovar en la que solicita suspender su formalización.