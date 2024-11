Abogado de exsubsecretario afirma que nuevos videos entre Monsalve y denunciante dan cuenta de “actuaciones autónomas”

En medio de los alegatos de la parte defensora para revertir la prisión preventiva de Manuel Monsalve, el abogado Cristián Arias abordó los imágenes de las cámaras de seguridad captadas la noche en que habrían ocurridos los delitos de violación y abuso sexual en contra la funcionaria de la Subsecretaría de Interior.

En particular, se refirió al video que publicó T13 en el que aparece el exsubsecretario junto a la víctima tomados de la manos previamente a tomar el taxi que los trasladó hasta el Hotel Panamericano, lugar donde se habría perpetrado el ataque sexual.

El penalista afirmó que dicho registro da cuenta de “actuaciones autónomas que demuestran que la intoxicación alcohólica tiene márgenes, pero en ningún caso esto es una situación donde la persona está prácticamente comatosa”, aludiendo a la pérdida de conciencia que alegó la víctima.

“No se puede reconstruir un hecho a partir de una sospecha, y que la conducta que le atribuyen al señor Monsalve, en el fondo es que tiene que tener tal nivel de conciencia, en nuestro caso que están sometidos a intoxicación alcohólica, que prácticamente es como si le imputaran negligencia grave”, señaló

En esa línea, contestó a la parte querellante cuando interpeló a la defensa por deslizar que el silencio es una “forma en que no existe negativa”. Ante esto, Arias aclaró que apuntan a “una cuestión completamente distinta”.

“Nadie pudo constatar que es efectivo que en el momento en que habían interacciones entre ellos, como los besos, caminatas, tomadas de mano, detener el taxi, etcétera, nadie ha sostenido que los testigos –el único prácticamente que hay– hayan escuchado o percibido negativa de la denunciante. Eso solamente estamos sosteniendo, y ambos bajo los efectos del alcohol. No estamos sosteniendo que había un consentimiento por lo demás, respecto a un hecho que no se encuentra acreditado. No se sabe lo que ocurrió. No hay estándar para acreditar ni una negativa ni todo lo contrario”, explicó ante la Corte.

Para sustentar la influencia del alcohol y cómo podría afectar al imputado, citó una investigación de la abogada que representa a la víctima, María Elena Santibáñez.

“En un artículo de la propia doña María Elena Santibáñez, que contempla justamente una interpretación de ley referenda de lo que son los delitos contra la automatización sexual en Chile, cita una hipótesis de legislación extranjera, donde justamente en situaciones como, por ejemplo, la intoxicación, la persona tiene que hacer todos sus esfuerzos para evitar incurrir en el tipo penal. Entonces, si el señor Monsalve tendría que haber estado mucho más atento a las circunstancias que nunca le manifestaron, estaríamos en el caso de un delito culposo, que existe en otras legislaciones, cuatro años de prisión, citado por María Elena Santibáñez”, manifestó Arias.

Los otros alegatos de Arias

Además de apelar a la influencia del alcohol y de la actuación autónoma de la denunciante, el abogado cuestionó el relato entregado ante el Ministerio Público y la relevancia de los pruebas de ADN seminal encontradas en la ropa de la víctima.

“Esa muestra está por lo menos con la presencia de tres personas distintas (...) Y aunque fuese presencia seminal, como ya se explicó, significaría que están situando al señor Monsalve en esa habitación de hotel o en esa cama, eso nadie lo pone en discusión. Que haya presencia de material seminal puede tener muchas explicaciones que no dan ninguna certeza de que haya existido efectivamente el hecho punible”.

Además, apuntó a que la denunciante afirmó que se despertóa las seis de la mañana y que hasta la doce permanece en el hotel. “No queda claro qué queda haciendo en este estado de estupefacción o sorpresa durante seis horas para no salir del hotel en ese momento si nadie se lo está impidiendo”, indicó.