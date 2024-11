Defensa de Monsalve descarta privilegio por demora en formalización: “Es normal cuando la denuncia se hace tanto tiempo después”

Cristián Arias, abogado del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, descartó esta jornada que exista un privilegio para la otrora autoridad debido al largo tiempo que se ha demorado su formalización tras ser acusado de violación por una subordinada.

Cabe recordar que el pasado 17 de octubre se hizo pública la denuncia presentada en contra del exdiputado por una funcionaria de la Subsecretaría de Educación, la que había sido informada a la ministra del Interior dos días antes por el director general de la PDI, Eduardo Cerna. Sin embargo, pasados 22 días desde conocida la acción legal contra Monsalve, aún no se ha realizado su audiencia de formalización, lo que ha generado extensas críticas desde la oposición. Incluso, debido a que Monsalve se mantuvo alejado de la opinión pública por varios días, surgieron rumores sobre una posible huida del país.

En declaraciones otorgadas a TVN, el abogado Arias sostuvo que “es normal que una investigación donde la denuncia se presenta mucho tiempo después de los supuestos hechos que se denuncian, es normal que se demore, porque tiene que ser corroborada o descartada. La racionalidad de cualquier procedimiento indica eso: la denuncia no es cierta per se, debe ser justamente investigada en todos sus aspectos”

“Es normal, no hay ningún privilegio, no hay nada que uno pueda pensar que pudiese ser de otra manera, hay muchos casos (...) donde este tipo de imputaciones, que deben ser verificadas si son ciertas o falsas, si son verdaderas o no, si son efectivas o no, tardan en llegar a una etapa de formalización”.

Sin embargo, Arias destacó que Monsalve “está disponible para cualquier requerimiento que corresponda que se haga”.

Según la denunciante, se juntó Manuel Monsalve el domingo 22 de septiembre en el restaurante Ají Seco en el centro de Santiago, donde, según afirma, se tomaron dos piscos sour cada uno. Asegura que tras esto no recuerda nada y que despertó al otro día en la habitación que el exsubsecretario mantenía en el Hotel Panamericano, donde habría ocurrido la presunta violación.

Asimismo, en una ampliación de la querella, conocida el 1 de noviembre pasado, la defensa de la denunciante sumó a la acusación de violación consumada que habría ocurrido la noche del domingo 22 de septiembre , la de abuso sexual, ocurrido en la mañana del día siguiente en el hotel.