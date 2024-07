Denuncian a conocido influencer financiero por estafar a más de 40 personas por $200 millones

Por presuntas estafas cercanas a los $200 millones fue denunciado a la justicia Cristóbal Romero Acuña, un conocido influencer financiero que se ofrecía a hacer crecer la inversión de los interesados a través de una plataforma en línea administrada por él mismo.

La denuncia fue revelada por Reportajes de T13, que dio cuenta que un grupo de personas terminó por denunciar al sujeto de 31 años tras no responder por los dineros invertidos. El caso está en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente luego de una querella presentada en su contra por los afectados.

Romero se hizo conocido en el año 2011 cuando tenía 17 años, por su participación en la docuserie “Perla, tan real como tú”, protagonizada por una mujer gitana, que buscaba reflejar diferencias sociales y donde compartió pantalla con otros personajes como Maickol González (apodado Dash) y el fallecido Sebastián Leiva (Cangri). Tras ese programa, animó el bloque infantil de Canal 13 (Cubox) y en la edición VIP de Mi nombre es.

Las denuncias no son nuevas

Las denuncias sobre Romero no son nuevas y el año pasado ya había sido acusado a través de redes sociales por parte de un hombre que lo acusaba de adeudarle $20 millones por un proyecto de criptomonedas.

Ahora deberá enfrentar a la justicia por timar a más de 40 personas con un monto cercano a los $200 millones a través de la plataforma Social Money, donde el influencer administraba las inversiones del público, iniciando sus operaciones en noviembre de 2022. Romero era el tutor y explicaba cómo hacer crecer la inversión inicial.

Uno de los afectados relató que invirtió hasta $3,5 millones y ganó solo una vez rentabilidad. El resto solo fueron pérdidas de dinero para él. “Todo fue una pantalla para robarnos plata”, reclamó otra de las víctimas.

Pese a negar ser el propietario de la plataforma, las pericias han logrado establecer que la cuenta corriente asociada a la Social Money, sí corresponde a Romero.

El denunciado por estafas reiteradas promocionaba el sitio como un “fondo de inversión, depósito a plazo, fondo mutuo, como quieran llamarlo en los términos que ustedes lo entiendan. Básicamente pones dinero, semanalmente trabajamos ese dinero, todos los viernes te pagamos lo que se gane y mensualmente te damos una rentabilidad estimada entre el 1y el 5%”, decía Romero respecto a su plataforma, la que fue cerrada el 1 de agosto de 2023 y se reportaron pérdidas de todos los dineros invertidos.

José Miguel Fuenzalida, abogado querellante de un grupo de afectados, señaló que “en este caso el querellado a través de una empresa que se llama ‘Social Money’, invitaba a las personas a invertir en instrumentos de inversión, que según señalaba la plataforma tenían un margen de ganancia de un 5% asegurado y aseguraban un riesgo de pérdida de menos de un 0,5%”.

“Respecto a las víctimas que yo represento podría rondar (el monto defraudado) los $100, 150 o 200 millones de pesos en total”, añadió Fuenzalida respecto a sus representados.

“No invirtieron conmigo”

En torno a las denuncias por estafa, Romero fue consultado por T13, mostrándose sorprendido por las acusaciones y asegurando que “ese es un caso que se está viendo en fiscalía”.

“No invirtieron conmigo”, dijo sobre los denunciantes que solicitaron créditos de consumo para invertir. “Si yo tengo un ahorro y lo invierto y gano o pierdo, es mi ahorro”, se defendió.

Respecto a la nula rentabilidad de la inversión de los denunciantes, aseguró que “eso es falso”.

“Los que manejaban el fondo me dijeron a mí que me podían pagar comisiones y todo si tú promocionas esto” señaló el otrora animador de televisión, dando a entender que solo era el “rostro” de la plataforma. “Yo acá tengo mucha culpa, porque yo me metí con ellos, yo acepté ese trato como influencer”, señaló.

“Descartadísimo”, dijo respecto a si él sería poseedor de los dineros que acusan los denunciantes.

Entre risas, Romero, se defendió de las acusaciones y no tuvo palabras para las víctimas que reclaman por sus dineros. La Fiscalía formalizará prontamente a Cristóbal Romero Acuña por estafa reiterada.