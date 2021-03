Desconocidos roban camión que transportaba carne en Quilicura y se llevan al chofer

Esta mañana, a eso de las 7.00, un grupo de desconocidos realizó un asalto a un camión que transportaba carne, en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a información de Carabineros, dos vehículos realizaron una encerrona a un camión en la caletera de Américo Vespucio en dirección hacia el poniente. Los delincuentes realizaron disparos a otro camión que se movilizaba junto al sustraído. Además, los sujetos se llevaron el camión con el chofer adentro.

El chofer del otro vehículo, testigo del hecho, relató lo sucedido a T13: “Veníamos saliendo de la empresa donde cargamos y en la intersección de calle Colo Colo con caletera Vespucio, se nos cruzan dos vehículos donde descienden 7 personas con armamento, se llevan a uno de los conductores nuestros con el camión. Una vez que se percatan que venía por la orilla, yo también recibo los impactos de bala que fueron cinco. Se subieron al camión, me quitaron las llaves y el celular”.

El capitán de Carabineros, Luis Basulto, señaló que el camión fue ubicado en la comuna de Pudahuel, sin la carga. Más tarde, el chofer fue dejado en Lampa.

Según relató a CHV el hecho fue “violento, rápido. Nos interceptan en la curva de Colo Colo - Vespucio, se bajan 5 sujetos de una camioneta con arma de fuego en mano, me amenazan, me bajan de mi vehículo y me suben a un vehículo que portaban ellos. Lo que alcancé a ver es un vehículo blanco, me parece que un vehículo utilitario blanco. (...) Me suben al vehículo, me tiran al suelo, manos atadas y apuntado. Me dieron que me quedara tranquilo, que no dijera nada y empiezan a tomar rumbo. Me tuvieron como media hora hasta que se detuvieron en un lugar”.