Desde un histórico relator de los juegos FIFA hasta el querido japonés Ken Shimura: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (VI)

La cifra de contagios en el mundo no para de crecer. Cada día los reportes son más alarmantes y de acuerdo a los últimos informes dados a conocer por distintos organismos, los afectados superan los tres millones en todo el planeta y los fallecidos borden las 230 mil personas.

Por esto, no es novedad que la pandemia haya golpeado a un gran número de políticos, deportistas y representantes del espectáculo. Es así como hace algunas semanas contábamos el caso del actor Tom Hanks, de la cantante Pink e, incluso, algunos miembros de las realezas de Europa.

Hace algunos días, en tanto, se conoció que un histórico del mundo del deporte español también dio positivo en Covid-19: Manolo Lama, reconocido relator de los juegos Fifa y periodista de profesión confirmó su contagio, pero aseguró que está de buen ánimo y que ya superó la enfermedad. “Estoy perfectamente (...) mi organismo generó anticuerpos”, dijo en su cuenta de Twitter. Lama de 58 años, que es una de las voces más reconocidas de los videojuegos y que ha participado en varias ediciones del Fifa desde 1998, contó, además, que el virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta, con fiebre y dificultad de respirar”.

“Ken Shimura podría hacer reír a la gente simplemente modificando un baile tradicional, destrozando una clase de inglés o cuando como un tonto shogun”. Así comienza la reseña que publicó el New York Times para dar a conocer la lamentable muerte de Ken Shimura, el conocido comediante japonés que murió a fines de marzo tras una neumonía provocada por el coronavirus. A sus 70 años, falleció en un hospital de Tokio sin poder cumplir con la invitación que se le había hecho: ser uno de los corredores que llevan la antorcha de las Olimpiadas que fueron canceladas por la pandemia.

Aunque se le ve sin problemas en sus redes sociales, el futbolista Paulo Dybala vive un complejo momento. Y es que por cuarta vez sus exámenes arrojaron positivo en el coronavirus que le fue diagnosticado hace un mes y medio. El argentino que juega en la Juventus de Italia se ha mostrado, sin embargo, de buen ánimo, bailando y jugando en su Instagram y según aseguran medios italianos, no ha presentado ninguna complicación médica ni malestares físicos. A fines del mes pasado contó que en un comienzo tuvo mucha tos, sintió cansancio y frío por las noches.

Su última prueba fue más alentadora. La actriz colombiana Danna García -conocida protagonista de la teleserie de comienzos de esta década Pasión de Gavilanes- anunció que en su último test de Covid-19 el resultado fue negativo, por lo cual a casi un mes de padecer la enfermedad, ya podría estar recuperada. Esto, porque según dijo en su cuenta de Instagram, la próxima semana deberá chequear el diagnóstico con un segundo examen. La actriz -que debió ser hospitalizada al comienzo de la enfermedad- contó que sufrió en carne propia la discriminación producto del coronavirus: “Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras”, señaló en Twitter.

En marzo pasado el mundo del jazz estuvo de luto: El 24 de ese mes se confirmó que el legendario saxofonista y compositor camerunés, Manu Dibango, murió producto del coronavirus a sus 86 años. Días antes su fan page de Facebook había asegurado que el músico estaba hospitalizado en París pero en un proceso de recuperación. Sin embargo, su situación empeoró de un momento a otro. Dibango era reconocido por su estilo musical funk mezclado con toques africanos. Su canción Soul Makossa alcanzó mucha popularidad luego de que DJs de Nueva York la rescataran en un álbum. Posteriormente, esa misma pieza musical lo llevó a enredos judiciales con Michael Jackson a quien denunció de plagio.