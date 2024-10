Director de la PDI descarta que hayan recomendado citar a Irina Karamanos como imputada por lío de platas con fundaciones

Tras los cuestionamientos a Irina Karamanos por una serie de presuntos abonos realizados a la fundación ProCultura, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, descartó que la institución haya recomendado citar a declarar a la ex primera dama en calidad de imputada en la investigación que lidera el Ministerio Público por las irregularidades en convenios millonarios otorgados por reparticiones ministeriales a organizaciones, que se destapó con el caso Democracia Viva.

En medio de la gira presidencial por el norte del país, el cabecilla de la PDI, manifestó: “No sé de dónde sale esa aseveración de que la PDI recomienda que se le entreviste en calidad de imputada. Yo, después de lo que salió ayer a la prensa, he tratado de indagar respecto a una investigación que estaba secreta, pero no tengo ningún elemento, ninguna información que confirme ello”.

“No puedo hacerme cargo de aseveraciones que, al menos de lo que tengo de conocimiento en la institución, no hemos hecho ninguna recomendación, menos en los informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos, no de interpretaciones o de instrucciones. Además, la condición de imputado, respecto a la entrevista de una persona en particular, lo califica el Ministerio Público. Nosotros no podemos calificar la legalidad, oportunidad y justicia de las instrucciones que emite el Ministerio Público ni los juzgados respectivos”, remarcó.

La organización relacionada con la socióloga es indagada por irregularidades en casos en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, en donde figuran con al menos seis convenios con instituciones públicas que suman un total $3.149.671.689.