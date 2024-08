Disputa de Amor con Sernameg y ministra Orellana amenaza con llegar a tribunales

“Exdirectora por dos días del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Los Ríos”.

Así arranca el renovado perfil en la red social X de Isabel Amor, quien ha estado en el ojo del huracán por su repentina remoción como directora regional del organismo en la Región de Los Ríos, apenas dos días después de haber asumido.

Aunque la Contraloría ya tomó razón de la vacancia del cargo, Amor espera ser notificada de la decisión antes de emprender una arremetida judicial en contra del Ministerio de la Mujer, liderado por Antonia Orellana.

La polémica ha ido escalando al punto que ayer fue abordada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que “lamentamos la situación que se ha producido. Y queda radicado en la autoridad responsable del servicio, las definiciones y la respuesta”.

Hasta ahora desde el Ministerio de la Mujer han señalado que el despido de Amor se tomó debido a una “pérdida de confianza” tras la revisión de un borrador de entrevista en el que la entonces autoridad habría relativizado las violaciones a los derechos humanos por los que su padre fue condenado.

Manuel Amor -el progenitor de la socióloga- es exmilitar condenado por delitos de encubridor de torturas durante la dictadura.

Amor, en tanto, ha sostenido que la verdadera razón de su salida está relacionada con su vínculo familiar.

Tras días de polémica, desde el Ministerio de la Mujer agregaron que las aprensiones de las autoridades de la región sobre la socióloga ya estaban cuando se definió su designación por Alta Dirección Pública, y que las supuestas declaraciones que habría dado a la prensa y que no fueron publicadas confirmaban esos temores.

Camino legal

“Me parece que a la ministra Orellana le está dando miedo que tome medidas judiciales. ¿A qué le tiene miedo, a que la justicia los condene o que no confían en la justicia?”.

Amor afirmó ayer a La Tercera que prepara una demanda que según estima será presentada entre el lunes o miércoles de la próxima semana. En esa línea, la también exfuncionaria del INDH buscará una indemnización a través de los tribunales, argumentando que su despido constituye una discriminación laboral en virtud del artículo 2 del Código del Trabajo, que protege los derechos fundamentales de los trabajadores

“Esta es una historia que no se ha acabado y espero que se termine lo más pronto posible; si logramos llegar a algún consenso para tratar de evitar la vía judicial es algo que me gustaría, pero si no es posible evitarla, tengo todas las herramientas que legalmente compete”, agregó.

Fuentes cercanas a Amor -en todo caso- sostienen que la exfuncionaria está dispuesta a allanarse a algún gesto del gobierno que vaya en la línea de la reparación, la búsqueda de responsabilidades en el manejo de su caso o su reincorporación al servicio.

Respaldos políticos

Desde que estalló la polémica el pasado lunes 12, al menos cinco parlamentarios, con quienes ha colaborado en sus anteriores funciones como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la Región de Ñuble o en la Fundación Iguales, han brindado su apoyo irrestricto a Amor. Entre ellos se cuentan el diputado Marcos Ilabaca (PS), el senador Iván Flores (DC) y la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quienes han tomado contacto con la socióloga a través de llamadas telefónicas y con quienes sostendrá en los próximos días reuniones.

El senador DC incluso pidió la intervención del Mandatario Gabriel Boric en la polémica. “Estoy cada vez más convencido de que su verdad es la verdad. No quiero emplazar, sino solicitar al Presidente Boric que interceda”, afirmó.

Funcionarios

Este viernes la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Anfusem) se refirieron a la polémica entre Isabel Amor y el Sernameg.

La organización condenó “enérgicamente cualquier forma de relativización de las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar en Chile”.

Agregaron que “hacemos un llamado a la pronta designación de una nueva autoridad regional que pueda liderar el equipo con la seriedad y el compromiso que las funcionarias y las mujeres de la región merecen”.