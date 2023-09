Edificios afectados por socavones: gobernador Mundaca afirma que “si hay que demoler, hay que demoler”

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó el tema de los socavones en las comunas de Viña del Mar y Concón y afirmó que “jamás debieron haberse desarrollado proyectos inmobiliarios sobre ecosistemas que están absolutamente fragilizados”.

Según los antecedentes de la situación, el primer socavón se registró el pasado 23 de agosto, en las cercanías del edificio Kandinsky. Semanas después, el 11 de septiembre un nuevo socavón se registró en Reñaca, afectando los edificios Miramar y obligando a que los residentes de 57 departamentos dejaran sus viviendas en medio de la emergencia.

El gobernador de Valparaíso afirmó en conversación con Influyentes, de CNN Chile, que “hoy día Chile tiene una ley general de urbanismo y construcción que data del año 1978, una ley que ha priorizado una mirada muy urbanística del territorio en detrimento de la protección ambiental y de los ecosistemas fragilizados como los que existen en nuestro territorio, particularmente en el campo dunar”.

Además, agregó que “aquí hay problemas de fondos, y los problemas de fondo dicen relación precisamente con que desarrollos de esta naturaleza no se pueden hacer sobre ecosistemas fragilizados. Hoy día se necesita urgentemente una ley general de urbanismo y construcción que ponga en la centralidad no solo la mirada urbanística, sino que la protección del medio ambiente. Y por cierto, que aquí también hay una mirada y planificación del territorio que no se condice con las particularidades propias de los territorios”.

Futuro de los edificaciones afectadas

“Si hay que demoler, hay que demoler”, respondió tajantemente el gobernador Mundaca al ser consultado por el futuro de los edificios en caso de ser declarados inhabitables. Además, señaló que “si los edificios se quedan en pie, la peligrosidad se mantiene”, considerando que las estructuras puedan ser ocupadas como “departamentos okupa”.

En otro punto, Mundaca señaló que “hoy día la responsabilidad de qué va a ocurrir con los edificios está anidada en la autoridad comunal, que es la alcaldesa Macarena Ripamonti (Viña del Mar)”.

Asimismo, el gobernador afirmó que la mañana de este domingo se contactó con la jefa comunal de Viña del Mar e indicó que “ella tiene la prorrogativa de promulgar permisos de edificación”.

Eventuales responsables

Al ser consultado por eventuales responsabilidades tras las edificaciones en el campo dunar, Mundaca afirmó que uno de los responsables es “sin duda que el director de Obras Municipales (Julio Ventura, de Viña del Mar), que lleva 41 años en el municipio”.

Además, Mundaca también se refirió a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, al señalar que “en este tema en particular ha sido bien inexacta, en las últimas declaraciones ella señaló que jamás debieron haberse construido 40 torres en un ecosistema fragilizado, pero no lo dijo al principio (...) Creo que ha sido tímida, por decirlo de manera muy suave, precisamente en asumir la responsabilidad del Estado en esto”.