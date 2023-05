El itinerario de Boric en Brasil: compartirá por primera vez instancia multilateral con Maduro desde que es Presidente

Pasada las 22.00 horas de este lunes, el Presidente Gabriel Boric aterrizó en la capital brasileña -en compañía de su canciller Alberto van Klaveren- para participar en la reunión que congregará a 11 mandatarios de América del Sur, convocada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El objetivo de la cita -según informaron desde Cancillería- es fortalecer la integración y coordinación regional en áreas específicas e iniciar una hoja de ruta para evaluar las posibilidades de crear una instancia multilateral entre los países sudamericanos. En la antesala, medios brasileños habían informado que la cita podía ser un intento por volver a reactivar el foro internacional de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), instancia regional de la cual Chile congeló su participación en 2018.

Sin embargo, esa tesis fue desechada por el titular de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, que en todo caso no descartó que podría ser uno de los temas a discutir.

“Para un país como Chile el retorno a Unasur implicaría plantear nuevamente el tema en el Congreso. A nosotros lo que nos interesa no es tanto poner el acento en instituciones formales, sino que más bien en encontrar vías de cooperación en torno a temas específico. Nosotros tenemos un enfoque pragmático. Esta no es una cumbre de Unasur propiamente tal, no fue convocada de esa manera y probablemente se hable de Unasur pero el acento está más bien en la cooperación en áreas concretas”, explicó el canciller en diálogo con Radio Cooperativa.

Uno de los hitos que marcará el encuentro será la presencia de Nicolás Maduro, luego de varios años en que el presidente venezolano se restara de encuentros de carácter regional. Para Boric, será la primera vez en que coincida con Maduro desde que asumió la presidencia en marzo de 2022, en un contexto donde ambos gobiernos han debido acercarse para resolver problemas migratorios. La semana pasada, de hecho, el gobierno chileno nombró Jaime Gazmuri como embajador en Caracas, luego de cinco años de vacancia del cargo.

El itinerario de Boric

Según informaron desde Presidencia, el “retiro” de los presidentes sudamericanos estará marcado por reuniones privadas durante la mayor parte del día entre los diferentes jefes de Estado, por lo que la prensa tendrá acceso limitado a las actividades.

De esta manera, se espera que las 9.00 horas arribe el presidente brasileño Lula Da Silva al Palacio de Itamaraty, edificio que aloja a la Cancillería de Brasil, lugar donde se desarrollará la reunión. Una hora más tarde, cuando ya todos los jefes de Estado estén reunidos se realizará la foto oficial de la cita multilateral.

A eso de las 10.15 horas, comenzará la cumbre de presidentes. Según el programa, los primeros 30-40 minutos son de apertura, donde se espera que el Presidente Lula dé la bienvenida al resto. Luego, cada presidente tendrá 15 minutos para hacer uso de la palabra.

A las 13.30, se celebrará el almuerzo, para así retomar la reunión cuyo término está presupuestado para eso de las 18.30 horas. Al final de la jornada, el Presidente Boric hará una declaración sobre la cita, para así retornar al país pasada las 20.00.