Canciller Van Klaveren descarta que cumbre de presidentes en Brasil en que participará Boric sea un intento por “revivir Unasur”

A las 17.00 horas de estes lunes, el Presidente Gabriel Boric, junto a su ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto van Klaveren, realizará una gira express en Brasil para participar de una cumbre que reunirá a 11 mandatarios de la región, convocatoria encabezada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Medios brasileños han reportado que la reunión es un intento por volver a reactivar el foro internacional de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), instancia regional de la cual Chile congeló su participación en 2018. Sin embargo, el canciller Van Klaveren si bien no descarta que el tema podría ser abordado en la reunión, aclara que el objetivo de la cita responde a la “cooperación en áreas específicas”, como en migración, energía y vínculos comerciales.

“Para un país como Chile el retorno a Unasur implicaría plantear nuevamente el tema en el Congreso. A nosotros lo que nos interesa no es tanto poner el acento en instituciones formales, sino que más bien en encontrar vías de cooperación en torno a temas específico. Nosotros tenemos un enfoque pragmático. Esta no es una cumbre de Unasur propiamente tal, no fue convocada de esa manera y probablemente se hable de Unasur pero el acento está más bien en la cooperación en áreas concretas”, explicó el titular de Relaciones Exteriores en diálogo con Radio Cooperativa.

El ministro destacó también que hace “muchos años” no se concretaba una reunión de carácter regional para seguir fortaleciendo los procesos de integración, así como ocurre en Europa y Asia. “La reunión se va a abocar a una serie de temas, no es propiamente tal una cumbre sobre migración, es una cumbre sobre todos los tema que interesen en el ámbito sudamericano”, acotó.

Según fuentes diplomáticas que conversaron con el diario O Globo, prácticamente la totalidad de los presidentes sudamericanos ya han confirmado su presencia en el evento, que se realizaría en el Palacio de la Alvorada.

La Unasur fue creada en 2008 como impulso a la integración regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Brasil suspendió su participación en la organización en 2019, al mismo tiempo que Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina, países que en ese momento se encontraban en manos de gobiernos conservadores. Más tarde también la abandonaron Ecuador y Uruguay.

En la carta enviada por Lula al resto de jefes de Estado, el mandatario defendió la necesidad de “revitalizar la integración en América del Sur”. Además, pidió “que se dejen de lado las diferencias en nombre de un destino común, habla de la necesidad de cooperar en materia de defensa, salud e infraestructura, entre otros temas, menciona los desafíos geopolíticos del mundo actual, la importancia de buscar soluciones colectivas y de reposicionar a América del Sur como actor en el tablero global”, según consignó O Globo.