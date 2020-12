El relato de Zulema Riquelme, la primera persona que recibió la vacuna contra el Covid-19 en Chile: “Que toda la gente se vacune”

Hace 1 hora

Zulema Riquelme fue la primera persona en ser vacunada contra el Covid-19 en Chile. Es tens del Hospital Metropolitano.

La TENS del Hospital Metropolitano contó su vivencia a lo largo de la emergencia sanitaria: "Fueron meses difíciles porque no podía ver a mi familia. Mucho cansancio. Me siento orgullosa que me hayan elegido, que mis compañeros se sientan representados"