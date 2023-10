El renombre de calles que genera tensión entre la alcaldesa Hassler y organizaciones de DD.HH.

Aunque la iniciativa impulsada por la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC) de cambiar el nombre de ocho calles, dos plazoletas y un puente buscaba ser un gesto en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, la medida no ha tenido la recepción que la autoridad esperaba entre las organizaciones de Defensa a los Derechos Humanos. Por el contrario, el gesto gatilló una evidente tensión con la alcaldesa comunista.

¿La razón? el municipio aprobó el pasado 9 de agosto de 2023 la eliminación de la calle Santa Mónica, lugar donde hasta 1975 se emplazó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile que acogía a quienes eran perseguidos por la dictadura. La decisión del municipio fue rebautizar esa arteria con el nombre del ex ministro de Justicia y fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Jaime Castillo Velasco.

La decisión hizo reaccionar a los ex funcionarios del Comité Pro Paz que aluden a que el cambio de nombre no buscaría rescatar la memoria, sino que al contrario, sería una forma de “eliminarla”, puesto que desde hace 50 años la arteria ha presentado un símbolo de esperanza entre las víctimas y familiares del régimen, por lo que la decisión municipal resultaría muy “dolorosa”.

“Hicimos gestiones ante la alcaldía y el concejo para impedir tal agravio, pero no fuimos considerados, fuimos ignorados. Una vez adoptada la resolución, solicitamos la reconsideración de esta medida, de la que no sabemos cómo se originó ni cómo se fundamentó. Ahora, nuevamente por la prensa, nos enteramos de que el municipio tampoco acoge nuestra petición de reconsideración”, versa una carta publicada en El Mercurio este lunes y firmada por la ex directora de la Comisión Valech, M. Luisa Sepúlveda; la trabajadora social del Comité, Daniela Sánchez; el abogado Álvaro Varela; profesor de derecho político, Jaime Esponda y ex integrante del Comité, Arturo Navarro.

Parte importante de la molestia recae en que el cambio de nombre se habría hecho sin previa consulta comunal y participación de las organizaciones involucradas. El rector de la Universidad Alberto Hurtado y ex integrante de la casona, Eduardo Silva, comentó a La Tercera que desde la comunidad no tuvieron conocimiento de la iniciativa de renombre de la calle, sino hasta previa aprobación dentro del concejo municipal que por lo demás contó con ocho votos a favor y dos de abstención.

“Entendemos que esto tiene por objetivo relevar la misión de distintas personas que tuvieron un rol activo por la defensa de los DD.HH. en dictadura, pero eliminar la calle “Santa Mónica”, es lo contrario (...). Esperamos que se pueda reconsiderar nuestra petición y que ocurra lo mismo que con calle Namur. Acá hubo un error y debe ser enmendado”.

Desde el municipio de Santiago sostuvieron que la decisión ya está tomada y es “difícil” que puede darse pie atrás. “Como es sabido, los cambios de calles y otros espacios públicos en la comuna de Santiago, obedecen a diversas solicitudes de organizaciones de la sociedad civil y no es cierto que estos hayan sido inconsultos, lo que queda demostrado no solo en el origen de las mismas, sino que también en la participación del Cosoc así como del Concejo Municipal en la decisión”.

Eso sí, sostuvieron que relativo a la preocupación y petición de los miembros del Comité Pro Paz de visibilizar las dependencias de la institución, “durante los próximos meses se instalarán placas conmemorativas a objeto de visibilizar a organismos de defensa de Derechos Humanos, esto como parte de los Presupuestos Participativos 2024 de la comuna”.

La concejala Dafne Concha (PC) y presidenta de la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de la Municipalidad de Santiago, consideró que, al contrario, el renombramiento de la calle Santa Mónica llega a realzar la labor y la memoria de quienes acudieron a la casona, como de quienes trabajaron en el lugar. “Previo a la votación el Comité había quedado en el olvido. Hoy con el cambio de nombre tendrá el reconocimiento que se merece y no pasará desapercibida en la historia. Destacarla va en la línea de la reparación y no repetición que el Municipio de Santiago busca”, cerró.

El renombre de la calle Santa Mónica fue levantado por el cientista político y ex embajador de Chile en Haití durante el gobierno de la exPresidenta Michelle Bachelet (2009-2010), Marcel Young Debeuf. Entre los fundamentos entregados, el también filósofo aludió a que el jurista Jaime Castillo Velasco fue Ministro de Justicia (1968 – 1969) y principal fundador en la creación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ONG cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos en Chile, por lo que “la solicitud de renombre “reúne todas las condiciones para ser un lugar de memoria, toda vez que en la calle Santa Mónica se instaló la Defensa de los Derechos Humanos con la creación del Comité Pro Paz, organismo de DD.HH., creado el 6 de octubre de 1973″, versa el documento oficial presentado por el municipio de Santiago al concejo municipal para su votación.