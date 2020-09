Espacio Público responde a ministro Paris: “Lamentamos el tono con que la autoridad sanitaria decidió referirse a nuestro informe”

hace 35 minutos

Encuentro virtual del Minsal y Espacio Público hace unos meses.

"En otras oportunidades, cuando estos informes dieron lugar a debate, realizamos esfuerzos para ofrecer explicaciones adicionales que nos permitieran mantener un diálogo constructivo y centrado en las políticas públicas. En este caso, sin embargo, no podemos responsabilizarnos de expresiones que no hemos usado ni de interpretaciones que no hemos hecho", señaló el centro de estudios liderado por Eduardo Engel.