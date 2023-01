Estado de excepción: Cámara de Diputados rechaza reforma que permite prórrogas de 45 días

La Cámara de Diputados rechazó la reforma -en segundo trámite constitucional- que permite ampliar a 45 días las prórrogas de un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

La moción fue impulsada por el gobierno, ante la disconformidad de solicitar cada 15 días al Congreso una nueva extensión de la herramienta constitucional -que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas- vigente en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Durante la deliberación en el hemiciclo de la Cámara Baja, la iniciativa obtuvo 71 votos a favor, 54 en contra y 12 abstenciones. Sin embargo, requería de 89 respaldos (quórum de cuatro séptimos) para ser aprobada.

Al no alcanzar el quórum necesario, se deberá conformar una comisión mixta entre ambas corporaciones del Parlamento para continuar con su discusión.

Fue en octubre cuando el gobierno anunció, en el marco de una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, que ya suma 16, su intención de presentar ante el Parlamento una iniciativa que permitiera extender la herramienta constitucional por un periodo de tiempo mayor al de 15 días.

Cuando la intención se materializó en una reforma constitucional, el Ejecutivo propuso una extensión de 60 días. Sin embargo, la comisión de Constitución del Senado acotó el plazo a 45 días.

Los detalles de la reforma constitucional

La reforma constitucional, en detalle, permite que en caso de que el estado de emergencia se haya prorrogado en más de seis ocasiones, se pueda extender hasta 45 días, con el visto bueno del Parlamento.

El gobierno, en ese escenario, ya no tendría que acudir al Congreso para justificar la extensión, pero sí debería enviar al Parlamento informes quincenales con un balance y las medidas adoptadas en el territorio donde rija la herramienta constitucional.

La moción, también, incorpora la posibilidad de que el Senado y la Cámara de Diputados puedan revocar el acuerdo de extensión de 45 días, con un quórum de cuatro séptimos en ambas corporaciones.

Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

La defensa de Tohá al proyecto: “No hay ningún relajo en el control del Parlamento”

A la sesión en la sala de la Cámara de Diputados asistió la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve y la titular de Defensa, Maya Fernández.

La jefa de gabinete fue la encargada de defender la reforma constitucional ante el hemiciclo, ocasión en que aseguró que la moción no contribuye a un “relajo” en el control del Parlamento sobre la aplicación del estado de excepción.

“No hay ningún relajo en el control del Parlamento. De hecho, el Parlamento queda con más control, porque puede retirar la autorización (de extensión de 45 días)”, declaró Tohá.

Asimismo, aclaró que una mayor prolongación de la herramienta constitucional vigente en la Macrozona Sur no significa que esta tenga una aplicación de carácter permanente.

“En lo más mínimo de nuestra idea como Ejecutivo”, subrayó, y agregó que “la idea del estado de excepción causa reticencia, porque es un estado de excepción. Yo creo que a nadie le gustan los estados de excepción”.

La secretaria de Estado, ante ese escenario, aseguró que la herramienta constitucional “se ha ampliado con el propósito no de eternizarlo, sino de salir de esta situación en algún minuto”. Eso sí, puntualizó que aún no es el momento de retirar su aplicación.

“No vemos hoy condiciones para levantar el estado de excepción, pero sí vemos que estamos en una progresión que nos va a permitir en algún minuto que este instrumento no sea necesario. No todavía. Esa progresión tiene números, tiene datos, no es un capricho del Ejecutivo”, remarcó Tohá.

El llamado a retomar la mesa por seguridad

La ministra del Interior aprovechó la instancia para llamar a la oposición a retomar la mesa de trabajo por un acuerdo nacional de seguridad.

Los partidos de derecha se retiraron de esa instancia por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a doce condenados por delitos en el marco del estallido social y al otrora frentista Jorge Mateluna.

“Quisiera aprovechar esta sesión para abrir la reflexión respecto de la necesidad de recuperar ese espacio de trabajo, porque ahí teníamos una serie de acuerdos en temas bien significativos”, declaró la jefa de gabinete.

“En estos días estamos probando en el Parlamento lo que es avanzar en estos mismos proyectos sin acuerdo. Cuando no hay acuerdo las cosas se entrampan, se echan para atrás, ante la opinión pública damos señales muy confusas. Ojalá podamos retomar ese acuerdo”, agregó.

Ante eso, reveló que “como Ejecutivo vamos a invitar nuevamente mañana (jueves) a las fuerzas políticas a sentarse. Esperamos que haya esa disposición y en el intertanto les queremos solicitar: démonos la posibilidad de hacer esto adecuadamente. Démonos la posibilidad de aprender de la experiencia que hemos vivido”.

“No hay ninguna trampa, no hay ninguna agenda oculta, es la constatación que esto se puede hacer mejor”, sentenció Tohá.