“Estuvimos en riesgo de perder nuestra democracia”: Micco acusa “debilidad” en condena a violencia del 18-O

En entrevista con radio Infinita la mañana de este viernes, el abogado Sergio Micco, exdirector del Instituto de Derechos Humanos (INDH), reflexionó sobre la crisis social en Chile a partir del 18 de octubre del 2019.

Micco dijo valorar el planteamiento que hizo desde el actual oficialismo sobre la etapa, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista. Según el abogado, hay una “debilidad” en la condena a la violencia en esos días y, en esa línea, comentó que le habría gustado una “autocrítica” de quienes estaban en la oposición.

“El Congreso Nacional acá en Santiago y en Valparaíso hubo que desalojarlo en un par de oportunidades. Entonces uno no entiende por qué esta debilidad de la condena a la violencia. Hasta el día de hoy yo no lo veo eso muy claro, así que a mí me hubiese gustado una autocrítica. De la presidenta del Partido Socialista lo valoro, ella dijo: debíamos haber sido más claros. Pero ¿Cuántas más declaraciones de ese tipo conocemos al día de hoy?”, dijo.

Asimismo, aludió la formalización de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, otrora altos mandos de Carabineros, por su responsabilidad por omisión en los abusos policiales durante las protestas.

“A mí también me preocupa otra cosa. Yo veo declaraciones importantes de gente democrática que está condenando la violencia, dice nunca más, pero ya no se están hablando de las violaciones a los derechos humanos. Y de eso también no nos podemos olvidar. Estamos en un proceso hoy día de juzgamiento por omisión de algunos miembros del alto mando”, recordó.

Respecto a la oposición al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hoy a cargo del país, el exdirector del INDH insistió en el cuestionamiento a su actuar.

“Cuando se viven crisis sociales de esa magnitud, cuando tú estás al borde de un enfrentamiento fratricida, como una guerra con un país extranjero, la oposición tiene que ser leal con la democracia. Y la lealtad con la democracia era cerrar filas en torno a las instituciones políticas, y eso tampoco ocurrió. Entonces yo creo que, así no creo, afirmo que estuvimos en riesgo de perder nuestra democracia”, sostuvo.