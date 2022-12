Ex ministro por llamado del Presidente Boric a la Suprema por concurso de fiscal nacional: “Atenta contra la independencia de los poderes del Estado”

Bastante perplejo y molesto se manifestó el ex ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, por el llamado que el Presidente Gabriel Boric hizo este miércoles 21 al presidente de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes, preguntándole si era posible que el máximo tribunal llamara a un nuevo concurso para fiscal nacional luego que dos cartas propuestas por el Ejecutivo hayan sido rechazadas en el Senado. “Uno puede entender que al Mandatario no le gusten los candidatos que quedan en quina, pero hay un proceso establecido y el representante del Ejecutivo debe restringirse a lo que dice la ley y la Constitución”, dice el ex magistrado.

Es “inadecuado”, explica, lo que hizo Boric, ya que a su juicio “atenta contra la independencia de los poderes del Estado”. Agrega que en las altas esferas del Poder Judicial esto se puede leer como una “presión indebida”, sobre todo porque el tema de un eventual nuevo proceso ya fue discutido en el seno del pleno del máximo tribunal y dicha opción fracasó. “Le insisto, no corresponde que el Presidente llame al presidente de la Corte Suprema, piense además en la poca deferencia que hay en ello con los candidatos que aún están en el concurso”, detalló.

Valdés además recordó que en el pasado la propia Corte Suprema rechazó el intento de un grupo de senadores de influir en el cupo que dejó el ministro Juan Araya. “En esa oportunidad ocurrió algo similar, no estaba ni siquiera hecha la quinquena cuando manifestaron que les gustaba un juez como candidato, en esa oportunidad lo hablamos en el pleno y yo en lo personal fui muy duro expresando que no era posible y era una falta de respeto para el Presidente de la República y de la Corte Suprema lo que se estaba haciendo, también para aquellos jueces que ya de antemano sabían que no serían ratificados por el Senado, eso no puede ser”, sostuvo.

A juicio de Valdés, quien dejó el cargo el 13 de febrero de 2018 al cumplir el máximo de edad, el concurso sólo podría abrirse de nuevo si se rechazan o renuncian todos los candidatos hoy vigentes que suman 13 candidaturas, cuatro de ellas en quina y uno de ellos, Ángel Valencia, con 17 preferencias del Poder Judicial.