Exministro Mañalich dice que le parece “impropio” una acusación constitucional contra Aguilera por listas de espera

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó este viernes en Desde La Redacción de La Tercera la compleja situación que vive el país con las listas de espera tras las irregularidades en diversos recintos de salud detectados por Contraloría, y cómo esto ha repercutido en la ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de que por esta situación desde Republicanos pidieran una comisión investigadora y amenazaran con una acusación constitucional.

Al respecto, señaló -como también ha sido señalado por las autoridades de Salud- que estos problemas radican en que “hay una incapacidad del sistema informático y de quienes digitan y de la cantidad de personal que se dedica a esto, etcétera, para mantener al día una información respecto a la lista de espera”.

En esta línea, y consultado sobre la acusación contra Aguilera, Mañalich fue tajante en expresar que no lo evaluaba de forma positiva ya que no se está viendo el problema de fondo. Asimismo, expresó que le parecía “impropio”, ya que las autoridades de Salud han estado trabajando en solucionarlo.

“(Una acusación constitucional) Yo lo evalúo mal, en primer lugar porque no está mirando el fondo del problema, que es la imperiosa necesidad de tener primero un sistema de información adecuado a las necesidades de las personas”, sostuvo.“Las autoridades de salud del Ministerio, específicamente la ministra de Salud y el subsecretario de Redes Asistenciales (Osvaldo Salgado), que están en esto, están haciendo, han seguido haciendo un esfuerzo gigantesco por combatir este problema, independiente de que el presupuesto en salud recientemente se achicó un poco respecto al año inmediatamente anterior”.

Por otra parte, también indicó que parte del problema que se debía solucionar era el de los incentivos, ya que deberían estar puestos en reducir las listas de espera y no en la situación que se tiene actualmente.

Exministro de Salud Jaime Mañalich en Desde La Redacción.

“Nosotros tenemos un sistema de salud, infraestructura hospitalaria, etcétera, que ha ido creciendo con los años, sin embargo, los incentivos están puestos para que esos servicios públicos, sobre todos los hospitales, produzcan cada vez menos, no más, porque los hospitales públicos están capturados por las sociedades médicas”, explicó.

Así, sostuvo el exministro, las sociedades médicas tienen “un incentivo financiero gigantesco para no operar a un paciente en la mañana, y operar al mismo paciente, con la misma enfermedad, en horario no hábil para los trabajadores de esa sociedad, y recibir una remuneración muchísimo mayor”.

Sobre cómo evaluaba la labor de la ministra Aguilera, Mañalich expresó que “hay que tratar de ayudarla en un problema que va a seguir para el próximo gobierno, etcétera, entonces que el próximo gobierno quiera cobrar la mano, otra acusación constitucional, me parece impropio”.

“Lo que corresponde acá es que todos nos pongamos y entendamos la profundidad del problema y ayudemos a quien lo necesita, que son ya millones de chilenos que están con licencia médica, que se tienen que quedar en cama, que tienen que tomar antiinflamatorio todos los días, porque no se les resuelve un problema que es claro, técnicamente al menos, cómo resolver”, expresó.

Mañalich: “Es imprescindible que Matthei muestre una voluntad de poder más nítida que ahora”

Por otra parte, y consultado sobre la derecha y las próximas elecciones municipales y cómo ha afectado la ausencia del Expresidente Sebastián Piñera tras su fallecimiento, Mañalich expresó que “personalmente y políticamente” echa de menos “extraordinariamente” al Exmandatario.

“No digo necesariamente porque él hubiera sido candidato a una tercera vez presidencial -que creo que lo habría sido y habría ganado- sino además como factor de cohesión de ordenamiento de la derecha”, expresó.

En este sentido, sostuvo el exsecretario de Estado, “la partida del presidente Piñera ha generado un vacío de gobernabilidad, de estrategia política, muy relevante en la derecha que no ha habido tiempo de suplir adecuadamente las demandas de la derecha”.

“Los partidos han tenido que en lugar de unirse, de generar un acuerdo pragmático, político, de visión país, han tenido que discutir entre ellos respecto a ‘que este cupo es mío, este cupo es tuyo, te doy, no te doy’, una cosa bastante vergonzosa en realidad para las prioridades que tiene la ciudadanía”, sentenció.

Consultado sobre la posición que toma Evelyn Matthei en esta problemática, Mañalich indicó que ella “es la mejor candidata aspectada al sector, tiene evidentemente un rol que está cumpliendo (...) tiene sus propias virtudes, muy bienvenidas”, sin embargo, indicó “es imprescindible que muestre una voluntad de poder”.

“O sea ‘yo quiero hacer esto por el bien de Chile’ mucho más nítida de lo que ha ocurrido hasta ahora, y en ese contexto yo tengo esperanzas que eso ocurra en las próximas semanas, meses”, sostuvo.

“Hoy día tenemos una derecha atrincherada en sacar rédito de los errores del gobierno, en la delincuencia, en la droga, en lo que fuera, pero no ve uno un programa o sea, qué es, para qué la derecha quiere llegar a gobernar, para qué Chile, para quién es (...) Eso es algo que me parece aquilatar un programa propio, no reactivo a lo mal que lo está haciendo uno u otro, me parece relevante” explicó el extitular de la cartera de Salud.

“Además, el Presidente Gabriel Boric -que aprende rápido- efectivamente ha logrado tomar lo de Venezuela -es el ejemplo más categórico- arriesgar la relación con el Partido Comunista, apretar y manifestarse claramente de una forma muy contundente respecto al gobierno, la elección de Maduro recientemente ratificada en Venezuela”.

En esta línea, sostuvo que “no tiene ninguna duda” que las próximas elecciones presidenciales serán entre Evelyn Matthei y la Expresidenta Michelle Bachelet.