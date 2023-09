Fiscalía anuncia investigación de oficio por maltrato animal a hombre que atacó con honda a perro en Villa Alemana

La Fiscalía de Villa Alemana anunció que iniciará una investigación de oficio por maltrato animal ante el caso de un hombre que atacó a un perro de la calle que se encontraba en una Copec, tirándole piedras con una honda.

El hecho, el cual fue difundido por redes sociales y del cual hay registro en video, ocurrió el pasado viernes, y ha causado un amplio repudio entre las personas.

Según informó Osvaldo Basso, fiscal jefe de Villa Alemana, durante el fin de semana tomaron conocimiento de la circulación por redes sociales del video “en donde se aprecia claramente un maltrato animal”, por la cual, sostuvo, “hemos decidido abrir una investigación de oficio, la abrimos el mismo día sábado”.

Junto con esto, también decidieron despachar una orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente a la BICRIM de Villa Alemana.

“Esperamos tener pronto resultado y ejercer las acciones penales correspondientes ante este hecho tan reprochable desde el punto de vista penal”, añadió.

Desde la Municipalidad de Villa Alemana por su parte también mostraron su rechazo a estos actos de maltrato. “Como municipio, repudiamos todo acto que ponga en riesgo la seguridad de un animal. Por esto, tomaremos acciones legales en contra de las personas que resulten responsables, basándonos en la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía”, indicaron mediante un comunicado.

Asimismo desde Copec indicaron por el caso que “inmediatamente ocurrida esta situación, hicimos la denuncia correspondiente en Carabineros”.

“Estoy dispuesto a asumir las consecuencias”

Mediante un video difundido en redes sociales, el hombre que agredió al perro dio a conocer su versión de los hechos, ofreciendo disculpas públicas por su actuar.

Según indicó, vivía al lado de la Copec en donde se encontraba este perro. “Esta situación de los ladridos de los perros es de todas las noches y me cuesta mucho conciliar el sueño, y he tenido una semana terrible”, afirmó.

“Lamentablemente, me acosté y no podía, los perros ladraban y ladraban, y yo en reiteradas ocasiones he ido a hablar con los bomberos para pedirles que por favor echen a los perros, pero me dicen que llegan solos y que no los pueden echar”, continuó.

En ese contexto, sostuvo, fue al lugar “muy enojado” y pidió por favor que los ahuyentaran, “y nadie hacía caso a mi solicitud. Yo tomé una mala decisión de lanzar una piedra con una honda a uno de los perros y me siento profundamente arrepentido por lo que ocurrió”, afirmó en el video.

Según señaló, el tiene un perro y dos gatos que son de fundación, “la gente que me conoce sabe que me gustan los animales y tomé una muy mala decisión”.

“Pedirles perdón a los bomberos de la Copec, que fui muy alterado para allá, pedirle perdón a mis vecinos, porque ellos me conocen y nunca he tenido problemas con ellos, pedirle perdón a la comunidad, a mi hijo, a mi pareja porque me desconocieron. Todos me desconocieron por lo que hice”, continuó.

“No tengo justificación, me siento profundamente arrepentido, lo he pasado mal yo y todo mi entorno. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias del juicio que se lleva a cabo, y yo resarcir un poco todo el problema que ocasioné a la comunidad de Villa Alemana, con lo que tenga que hacer, con lo que tenga que cumplir por este error que cometí”, sostuvo.