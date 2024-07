Fiscalía defiende labor en caso Pío Nono tras juicio en que excarabinero Sebastián Zamora fue absuelto

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

La fiscal Ximena Chong es apuntada tras el veredicto absolutorio para el excarabinero Sebastián Zamora por caso Pío Nono. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

"No me corresponde a mí pronunciarme si es un fracaso o no toda vez que lo que hay que hacer ahora es analizar la sentencia y eventualmente la Fiscalía Regional del Centro Norte determinará si la recurre o no", señaló Héctor Barros, como fiscal nacional subrogante.