Galli sobre caso Jones Huala: “Si él no se presenta frente a la justicia como debía hacerlo, lo vamos a detener a través de una investigación policial”

“Las declaraciones que hizo Facundo Jones Huala en el momento de salir de su privación de libertad, daban cuenta de que no había ningún nivel de arrepentimiento”.

Con esas palabras el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, -en conversación con la estación de radio argentina Mitre- justificó la apelación realizada por parte del gobierno de Chile ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, el cual le otorgó la libertad condicional al activista mapuche argentino.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue condenado en diciembre de 2018 como autor de los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas, por su participación en el atentado ocurrido en 2013 al fundo Pisu Pisué, en la región de Los Ríos.

Su condena finaliza el 26 de junio de 2024, sin embargo, tras la negativa de la Comisión de Libertad Condicional en octubre pasado, a fines de enero de este año presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco. El fallo del tribunal, tras considerar informes presentados por Gendarmería que señalaban que el activista mantenía “muy buena conducta”, le otorgó la libertad condicional, lo que fue ampliamente criticado por las autoridades de gobierno.

Sin embargo, Jones Huala solo alcanzó a estar tres semanas en esta condición, ya que este martes la Corte Suprema revocó el beneficio que se le había concedido en enero, por lo que deberá retornar al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco para continuar con lo que queda de su condena. El problema, ahora, es que no hay rastro de su paradero actual.

El subsecretario del Interior, en conversación con la emisora trasandina, esta mañana repasó los hechos que llevaron a Jones Huala a la libertad condicional que actualmente lo mantiene sin rastro, los pasos a seguir para su recaptura y la presencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en una de las audiencias del comunero mapuche.

“Él reivindicó los hechos, reivindicó a las organizaciones revolucionarias, incluso reivindicó el sabotaje a empresas en Chile y en Argentina y, por lo tanto, lo que hicimos fue apelar ante la Corte Suprema esa resolución y la Corte Suprema acaba de darnos la razón en decir que Facundo Jones Huala debe cumplir su sentencia privado de libertar”, indicó.

“Lamentablemente él ya estaba libre, así que ahora hay una orden de detención en su contra y esperamos poder encontrarlo”, agregó y precisó en que “él dio un domicilio, debió haber estado en un lugar determinado y no está en ese lugar”.

Según indicó La Tercera, lo que las autoridades saben de momento es que el comunero mapuche argentino fijó su domicilio en la comuna de Padre Las Casas. Sin embargo no se ha visto en la zona, por lo que no podría ser notificado de la sentencia y -la única opción- sería que Jones Huala se presentara con su defensa ante tribunales.

“Tenemos la intención de que si él no se presenta frente a la justicia como debía hacerlo, lo vamos a detener a través de una investigación policial”, indicó al respecto.

¿Paso por Argentina?

Sobre un eventual paso de Jones Huala desde Chile a Argentina, Galli indicó que “eso no debería haber ocurrido”. “Lo que nosotros propendemos es que como tal como él acudió a la justicia para solicitar su libertad, que Facundo Jones Huala se presente ante la justicia. Y si no es así, que las policías lo detengan como corresponde”, añadió.

En ese marco, el subsecretario del Interior fue consultado sobre la posibilidad de interponer una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Al respecto, señaló que “él tenía orden de arraigo en Chile, es decir, no pudo haber cruzado por ninguna frontera ni haber salido por el aeropuerto de manera regular. Por lo tanto, si lo hizo de manera clandestina o por pasos no habilitados, de nada nos sirve una aleta roja a Interpol”.

Eso sí, recalcó que “no descarto, en la eventualidad de que él no cumpla con la orden de detención, él no cumpla con la sentencia y las primeras diligencias investigativas de las policías no logren dar con su paradero, efectivamente activar todos los mecanismos que sean necesarios para lograr su captura”.

Rol del embajador Rafael Bielsa

Otro de los tema que abordó el subsecretario del Interior fue la participación de Rafael Bielsa, en la audiencia del 5 de octubre de 2021, en la que los tribunales decidirían la solicitud de libertad condicional de Jones Huala, la que posteriormente fue denegada.

“Nosotros hicimos ver que era una situación bastante extraordinaria, no es muy común que embajadores de países se hagan presentes en las audiencias de libertad condicional de sus nacionales”, precisó Galli.

Si bien indicó que “el embajador Bielsa en su momento dio las explicaciones, que él estaba en representación de un nacional como en la parte de la función que tienen que cumplir los embajadores”, insistió en que “es una situación bastante extraordinaria”.

En ese entonces, el diplomático argentino justificó su presencia mediante la normativa de la Convención de Viena, en la cual explicó que su obligación es asistir si algún compatriota “pide asistencia consular”. Sin embargo, en aquella ocasión la situación escaló en tensiones entre Chile y Argentina y el entonces canciller Andrés Allamand, envió una misiva a la embajada del país trasandino en Santiago.