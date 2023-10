General Yáñez por funcionarios dados de baja en Ovalle: “No vamos a aceptar manzanas podridas en Carabineros”

“Hay dos premisas que hemos instalado institucionalmente. Una es que equivocarse es una posibilidad absoluta que tiene un carabinero y un derecho que tiene como persona y como ser humano, pero mentir y cometer ilícitos es una decisión y ese tipo de decisiones como las irregularidades que cometieron estos funcionarios son gravísimas”, aseguró este viernes el general director de Carabineros Ricardo Yáñez.

Esto luego que la institución cursara la baja de siete funcionarios de la Tercera Comisaría de Ovalle que quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional tras ser formalizados por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, en el marco de indagatorias por droga que realiza la Fiscalía Regional de Coquimbo.

“Los carabineros que se aparten de lo que tienen que hacer, que se desvíen un milímetro de lo que deben hacer en su condición de responsables de la seguridad como funcionarios públicos, no tienen cabida en la institución y no los vamos a aceptar, así tengan que irse siete o diez, los que sean necesarios, pero no vamos a aceptar manzanas podridas en Carabineros tolerancia cero a la corrupción”, enfatizó el jefe policial.

Los ahora exuniformados eran indagados por la misma institución a raíz de hechos remitidos en partes policiales a la fiscalía, los cuales carecerían de veracidad.

El general director de Carabineros recalcó que se trató de una situación “grave”.

“Lo que espera la ciudadanía de instituciones como la nuestra es que estemos al servicio de la comunidad para hacer las cosas bien como lo han hecho miles de carabineros, como lo hace la gran mayoría de carabines a los que destaco y valoro y agradezco su trabajo. Y quienes no lo hacen, obviamente van a recibir por parte de este general director y por parte de las autoridades institucionales las penas más drásticas”, recalcó el mandamás de la institución uniformada.

Yáñez expuso que “ninguna institución o servicio público se encuentra ajena a que el crimen organizado u otro tipo de organizaciones puedan de alguna forma intentar permearlas”.

“Nosotros no vamos a aceptarlo y estamos generando todas las medidas posibles para accionar, como en este caso, donde Asuntos Internos nuestro logra identificar que aquí hubo un procedimiento irregular, informa al fiscal y se lleva adelante una investigación”, indicó.