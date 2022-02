Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto: “Volveremos a clases, pero estableciendo parámetros de aforos”

El nuevo protocolo del Ministerio de Educación, junto con hacer obligatorias la asistencia a clases presenciales, elimina definitivamente los límites de aforos dentro de las aulas. La medida ha sido criticada por diversos actores y ahora es Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto, quien derechamente dice que harán caso omiso a esa instrucción.

Señala que esperará a las nuevas autoridades para ver cómo seguirán actuando sus establecimientos educacionales, luego de hacer “una evaluación de la implementación de estas medidas y podamos retornar a la presencialidad, pero garantizando la seguridad de los niños más chicos”.

¿Cómo alista Puente Alto el retorno masivo a clases?

Ha habido un trabajo enorme de todos. Generamos una propuesta de retorno a clases que para nosotros es una solución al dilema que hoy día se observa, de si se vuelve o no se vuelve. Incluso tuve la oportunidad de conversarla con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, y le pareció razonable, como una manera de darle viabilidad al retorno presencial.

¿Es distinto a lo que propone el Mineduc?

Primero garantiza un aforo del 50% para los niveles de educación básica, dividiendo la jornada en mañana y tarde, dejando el viernes como no lectivo para que los profesores tengan la posibilidad de preparar sus clases y no generar una saturación. Y educación media, como ya tenemos sobre el 80% vacunado, ellos volverían en un régimen normal a clases. Planteamos también el uso diferenciado de los casinos para no tener un aforo superior al 25%. Con eso garantizamos el punto que hoy día es conflicto y que puede ser efectivamente un punto de contagio, porque los niños se tienen que quitar la mascarilla.

¿Puente Alto volverá así, o aún es solo una propuesta?

Nos permite tener una marcha blanca durante la primera semana de clases para sentarnos la semana del 11 al 18 de marzo con las nuevas autoridades del ministerio.

Es decir, Puente Alto vuelve, pero con condiciones...

Claro, volveremos, pero estableciendo parámetros de aforos y en los niveles en que hay más del 80% de vacunación que, por ahora, son todos los de enseñanza media. Ellos vuelven en un régimen habitual.

Según el nuevo protocolo, también se debe retomar la jornada escolar completa ¿Qué ocurrirá ahí?

Los profesores van a cumplir con su jornada completa. Lo que sucede es que vamos a estar volviendo a clases con precaución. Esperamos que del 11 al 18 de marzo podamos, junto a las nuevas autoridades, hacer un análisis acucioso de la implementación de todas las medidas y que las nuevas autoridades nos den los parámetros para el resto del año.

¿Les complica la planificación de las actuales autoridades?

Nosotros estamos totalmente disponibles, porque consideramos que todos tenemos que trabajar unidos para brindarles a los niños el máximo de oportunidades y de desarrollo de sus aprendizaje. Entonces tenemos que estar abiertos a que desde el 11 de marzo las nuevas autoridades pudieran tener algunos reparos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para volver a la presencialidad en la jornada escolar completa, pero entendemos que estamos frente a una situación que sigue generando incertidumbre, sobre todos en los apoderados.

¿Está de acuerdo con que el retorno sea obligatorio?

Yo entiendo que el Ministerio está preocupado por el déficit de aprendizaje que deja la educación telemática, pero creemos que esto tiene que construirse en conjunto entre todos los estamentos que estamos involucrados. Todos queremos volver a la presencialidad, pero también queremos brindar la seguridad necesaria. Es evidente que si sigue la educación a distancia en el proceso de aprendizaje se va a seguir viendo deteriorado y tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo y buscar las mejores condiciones para el retorno y que tenga la continuidad necesaria.

¿Alguna comunidad educativa ha expresado algún tipo de reparo en volver?

Todos coinciden en la necesidad imperiosa de volver a clases presenciales. La disyuntiva es cómo regresar y qué medidas adoptar para que podamos dar continuidad y sea una presencialidad segura.

¿Sus colegios están en condiciones de recibir a todos los alumnos?

Sí. Adoptamos todas las medidas para que exista la ventilación adecuada, para tomar la temperatura, los baños.

¿Cree que es correcto el protocolo que hizo el Mineduc?

Nosotros lo estamos corrigiendo en relación a los aforos, sobre todo en educación básica y pre escolar y, además, estamos incorporando distintas medidas que nos parecen razonables. El tema del aforo debiera seguir considerándose, más en cursos que no tengan el 80% de vacunación. También debieran considerarse medidas especiales para garantizar que los lugares de almuerzo no generen un punto de contagio.

¿Tiene algún diagnóstico de cuánto le ha afectado a los niños de Puente Alto la educación a distancia?

Lo que hemos podido observar es que en general la carencia de otro ha afectado profundamente los procesos de aprendizaje y comunicación, incluso aprendizajes tan básicos como la escritura o la lectura. A nosotros nos tiene sumamente preocupados y por eso queremos volver a la presencialidad lo antes posible, pero haciéndolo con las garantías necesarias y que no vayamos a tener retrocesos en unos meses más por haber actuado irresponsablemente.